26春夏米蘭時裝周／FENDI奢華不再安靜 方燦、目黑蓮、檀健次星光超閃

FENDI於米蘭發表由Silvia Venturini Fendi打造的春夏25系列男女裝大秀，秀場請來知名工業設計師Macr Newson操刀，透過 FENDI 充滿奇思妙想的視角，描繪未來的夏日風情。包括品牌大使方燦（Bang Chan）、目黑蓮（Ren Meguro）、品牌代言人唐嫣、檀健次、韓流女團ITZY 的Yun和2NE1的成員 Dara都特地出席看秀。

Silvia Venturini Fendi將本季主題定義為「帶著浪漫優雅，輕鬆又繽紛的自在從容」，彷彿羽毛般輕盈的視覺遊戲，以鮮豔的用色和近乎迷幻的風格取代了近年來形成主流的安靜奢華風潮。廣闊秀場中，猶如萬花筒般的繽紛色彩流瀉四處，像素化的鮮豔色彩變化為高底起伏的座位，與FENDI的經典廓形交融共鳴。

Silvia Venturini Fendi深入探索了輕盈的感官體驗，強調「在日常生活與精湛工藝之間的流動」，即「看似簡單的姿態背後卻蘊含複雜工藝」的二元性。為了演繹這種帶著浪漫優雅的輕鬆感，服裝細節充滿了奇幻與玩味，印象派風格的花卉細節在虹彩層疊間蔓延、花束在卡通風花卉蕾絲上綻放；雛菊以挖空的花瓣形式綴於夾克和洋裝上，或化作露珠雛菊的滾邊，並為為翻羊毛與長毛絨大衣增添懷舊氣息。「油炸花朵」（fried flowers）和以煎蛋造型毛絨吊飾等充滿幽默感的裝飾，為系列注入活潑趣味，

充滿活力且飽和的色調讓次系列洋溢歡愉與療癒感。色彩從純白、水泥灰等大地中性色，巧妙變奏到陽光黃、土耳其藍、朱砂紅、泡泡糖粉與珊瑚粉等各種糖果般的色彩。鮮明色彩勾勒出不再強調份量感的服裝廓形，並以無重力姿態覆裹身體。Silvia Venturini Fendi融合柔和剪裁與運動元素，將彈性抽繩、可調式肩帶、收腰束腰和拉鍊等運動服細節引入了她的高級女裝世界。她以奢華材質昇華日常單品，例如以絲質羅緞（silk faille）製成的田徑外套搭配鉛筆裙，穿孔雷射切割皮革製作的風衣和防風外套，以及透光烏干紗、鉤針編織 Polo衫，以及絲質麻花針織套裝。男裝襯衫則被重新解構為燕尾服襯衫前襟的上衣、打褶迷你裙，或收腰修身的襯衫裙，展現出既帶有男孩氣質的女人味單品。

配件透過多元質感、結構與立體裝飾，呼應本季輕盈飄逸的夏日主題許多設計都充滿巧思。新推出的包款包括宛如串珠飾品的FENDI Collier包，結合了抽繩束口袋與球形手把；全新梯形輪廓的FENDI Way包則以亮色麂皮與小牛皮製作；FENDI Hobo包則以Selleria 縫線勾勒輪廓，並可透過滑動式皮革流蘇調整長度；經典的Baguette與柔軟的Spy包則以絲質麻花針織材質重新演繹；而Peekaboo包款則展現精湛工藝，以透明花卉串珠籠飾、編籃皮革結構呈現，或將亮片或金屬絲裝飾繡於內袋，體現「私密奢華」。