快訊

長壽秘密揭曉！研究曝117歲人瑞生活、飲食 每天吃「1物」3次是關鍵

花蓮洪災…家人親手挖出母親遺體 兒開車到處問收容點嘆：真的太痛苦

檢拿出關鍵「黃色便利貼」 柯文哲再動怒：政風處對我政治偵防

聽新聞
0:00 / 0:00

大巨蛋帶旺！Garden City 客流破300萬人次 年輕族群成消費主力

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東Garden City影城棟「光之花園」，集結潮流運動與前衛設計品牌，成為東區零售市場的新話題。嚴雅芳／攝影
遠東Garden City影城棟「光之花園」，集結潮流運動與前衛設計品牌，成為東區零售市場的新話題。嚴雅芳／攝影

遠東Garden City影城棟「光之花園」，集結潮流運動與前衛設計品牌，成為東區零售市場的新話題。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，自C、D區啟用以來，年輕客層明顯增加，40歲以下消費者已占近四成，50歲以下更達七成，顯示Garden City成功拓展新世代客群，全年業績表現已優於預期，年底挑戰11億元。

Garden City店長賴必昌表示，今年以來A、C、D區累計交易筆數突破150萬筆、人流超過300萬人次，成長動能持續放大。他強調，「三年內不會再出現這樣的商場，因為它同時結合了大巨蛋球場、演唱會場館、捷運以及高端住宅區，具備多元且獨特的優勢。」

客層結構也隨之轉變。因棒球場、演唱會及大型活動帶動，年輕族群明顯增加，尤其是年輕女性與上班族成為主力。大巨蛋球場票房為一般球場的五倍以上，就連平日也能賣出逾一萬張票。餐飲部分自第2季起開放，直接帶動Garden City餐廳生意升溫，形成「比賽＋餐飲＋購物」的消費連動。

最新開幕的光之花園規劃13個品牌進駐，導入多個全台首店與概念店，凸顯「潮流＋運動＋生活」的特色定位。例如全台首間Nike Style潮流體驗店，結合運動、文化與風格，推出專屬限量鞋款；新型複合店CASETiFY STUDiO則強調前衛設計與永續材料，並首度跨界攜手人氣可頌品牌Creaminal，創造零售與餐飲融合的新體驗。另有The North Face探索概念店、Salomon百貨旗艦店、adidas Originals全新概念店，以及專營台灣運動IP周邊的STANCAVE快閃店，完整打造全台唯一的「潮BUY」聚落。

Garden City的特色不僅在於品牌組合，更在於營運模式創新。商場導入24小時餐飲營業時段，並以全台最美地下街為亮點，塑造兼具娛樂、餐飲與購物的複合空間。黃晴雯強調，年輕家庭與朋友群體已成主力客層，這些消費者不僅重視商品本身，更在意購物過程的社交與體驗，因此Garden City特別強化運動時尚、沉浸式場域設計與延伸服務，順應「購物＋娛樂＋社交」的消費趨勢。

為慶祝光之花園開幕，Garden City同步祭出多項行銷活動，包括與銀行合作推出「4%金喜刷」回饋無上限、全區抵用券，以及APP好友專屬禮品兌換。開幕活動更邀請中信兄弟啦啦隊表演，營造高度話題性，吸引年輕族群進場。

大巨蛋 演唱會

延伸閱讀

遠東 Garden City 影城棟開幕！ 黃晴雯：百億級商場成東區零售新核心

超扯成就解鎖！韓星美巡「整台卡車演唱會用品全被偷」　流浪漢穿周邊T閒晃被目睹

國光女神陳瑀希捲大巨蛋觀賽風波　球迷怒批「把球場當熱炒店」

GD大巨蛋演唱會突宣布「最高票價降價」！這福利沒了

相關新聞

全真瑜珈雙北、桃園6家分店無預警停業 北市將啟動調查

在台灣擁有13家分店的新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，無預警公告，因內部營運與調整人...

新光三越南西店食品館大改裝 從伴手禮到日常餐桌的美味滿足

新光三越台北南西店一館B2食品館，10年來首度大規模改裝以全新樣貌登場，41家品牌專櫃中，引進15家全新櫃位，包括全台首...

SOGO大巨蛋集結13運動潮流品牌 CASETiFY複合店、Nike Style首度登場

遠東Garden City（SOGO大巨蛋）繼開出14家餐廳「食尚庭園」、商店街「花園綠廊」後，影城棟一樓商場「光之花園...

26春夏米蘭時裝周／FENDI奢華不再安靜 方燦、目黑蓮、檀健次星光超閃

FENDI於米蘭發表由Silvia Venturini Fendi打造的春夏25系列男女裝大秀，秀場請來知名工業設計師M...

大巨蛋帶旺！Garden City 客流破300萬人次 年輕族群成消費主力

遠東Garden City影城棟「光之花園」，集結潮流運動與前衛設計品牌，成為東區零售市場的新話題。遠東SOGO董事長黃...

中秋期間限定！7-ELEVEN雪淋霜攜手法朋推「蛋黃酥霜淇淋」　還有CITY系列文旦肉肉飲

迎接10月歡樂的連假月，7-ELEVEN看準消費者喜愛嘗鮮打卡，推出中秋造型包、雪淋霜全新蛋黃酥口味霜淇淋、CITY系列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。