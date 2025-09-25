大巨蛋帶旺！Garden City 客流破300萬人次 年輕族群成消費主力

遠東Garden City影城棟「光之花園」，集結潮流運動與前衛設計品牌，成為東區零售市場的新話題。遠東SOGO董事長黃晴雯表示，自C、D區啟用以來，年輕客層明顯增加，40歲以下消費者已占近四成，50歲以下更達七成，顯示Garden City成功拓展新世代客群，全年業績表現已優於預期，年底挑戰11億元。

Garden City店長賴必昌表示，今年以來A、C、D區累計交易筆數突破150萬筆、人流超過300萬人次，成長動能持續放大。他強調，「三年內不會再出現這樣的商場，因為它同時結合了大巨蛋球場、演唱會場館、捷運以及高端住宅區，具備多元且獨特的優勢。」

客層結構也隨之轉變。因棒球場、演唱會及大型活動帶動，年輕族群明顯增加，尤其是年輕女性與上班族成為主力。大巨蛋球場票房為一般球場的五倍以上，就連平日也能賣出逾一萬張票。餐飲部分自第2季起開放，直接帶動Garden City餐廳生意升溫，形成「比賽＋餐飲＋購物」的消費連動。

最新開幕的光之花園規劃13個品牌進駐，導入多個全台首店與概念店，凸顯「潮流＋運動＋生活」的特色定位。例如全台首間Nike Style潮流體驗店，結合運動、文化與風格，推出專屬限量鞋款；新型複合店CASETiFY STUDiO則強調前衛設計與永續材料，並首度跨界攜手人氣可頌品牌Creaminal，創造零售與餐飲融合的新體驗。另有The North Face探索概念店、Salomon百貨旗艦店、adidas Originals全新概念店，以及專營台灣運動IP周邊的STANCAVE快閃店，完整打造全台唯一的「潮BUY」聚落。

Garden City的特色不僅在於品牌組合，更在於營運模式創新。商場導入24小時餐飲營業時段，並以全台最美地下街為亮點，塑造兼具娛樂、餐飲與購物的複合空間。黃晴雯強調，年輕家庭與朋友群體已成主力客層，這些消費者不僅重視商品本身，更在意購物過程的社交與體驗，因此Garden City特別強化運動時尚、沉浸式場域設計與延伸服務，順應「購物＋娛樂＋社交」的消費趨勢。

為慶祝光之花園開幕，Garden City同步祭出多項行銷活動，包括與銀行合作推出「4%金喜刷」回饋無上限、全區抵用券，以及APP好友專屬禮品兌換。開幕活動更邀請中信兄弟啦啦隊表演，營造高度話題性，吸引年輕族群進場。