中秋期間限定！7-ELEVEN雪淋霜攜手法朋推「蛋黃酥霜淇淋」　還有CITY系列文旦肉肉飲

迎接10月歡樂的連假月，7-ELEVEN看準消費者喜愛嘗鮮打卡，推出中秋造型包、雪淋霜全新蛋黃酥口味霜淇淋、CITY系列文旦肉肉飲等豐富主題食飲，更針對睽違已久的教師節連假推出9月28日限定單日優惠，眾多指定商品皆享有買2送2起優惠；思樂冰新品「芬達橘子思樂冰」與雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋也自9月26日至9月29日推出教師節限定同規格第二件10元。

迎接中秋節到來，7-ELEVEN持續引領潮流話題，看準聯名商機能有效帶動話題聲量翻倍，自有人氣品牌雪淋霜霜淇淋自10月1日至10月28日攜手蛋黃酥秒殺名店「法朋烘焙甜點坊」，首度聯名開發推出節慶限定「蛋黃酥霜淇淋」，原料拌入濃醇鹹蛋黃粉，粉嫩鵝黃色外表鹹甜交織；酷聖霜霜淇淋於限定90間門市同步推出聯名連鎖精品「HWC黑沃咖啡」的「黑可可摩卡酷聖霜」口味，嚴選黑沃冠軍配方，使用100%阿拉比卡豆將濃郁咖啡香氣注入霜淇淋之中，打造大人系精品霜淇淋。

中秋節吃美食也要賣萌，「大燒包」於7-ELEVEN設有蒸食機的門市限定販售多款現蒸美味包子，即日起應景推出「中秋節造型包（售價45元）」，共有3款造型甜口味餡料的包子「蛋黃酥（奶黃口味）」、「玉兔（紫薯芋泥口味）」、「柚子（抹茶紅豆口味）」等吸睛造型隨機上架，也可整包購買（一包6入），為中秋團聚帶來可愛話題。CITY系列則自10月1日起推出話題新品「CITY CAFE文旦肉肉冰美式咖啡」與「CITY TEA文旦肉肉青茶」，嚴選老欉文旦，豐富果肉、清爽香甜。

7-ELEVEN發現烘焙甜點類擁有一群死忠客群，限定口味與造型更是吸引消費者購買主因，因此「吳一無二」聯名再推出3款新品，其中「伯爵風味蘋果丹麥」鬆軟酥香的丹麥派皮，搭配內餡以伯爵茶調製的酸甜青森蘋果醬，果蜜香甜，並添加蒟蒻丁提升口感；「WOW裂！檸檬奶霜可頌」在可頌外皮淋上蛋白糖霜增添香甜風味，內餡絲滑奶霜結合檸檬襯托酸甜平衡；「聖多諾黑千層塔」以店內銷售人氣商品做開發，使用法國鮮奶油搭配香草籽，百元內親民價格也能擁有精品級極致享受。

此外，7-ELEVEN也觀察到可頌熱潮不減，9月29日起獨家創新開發「彩虹可頌」，外層有著五彩繽紛的造型，12層摺層手法讓千層輕盈帶有奶油香氣，內餡為濃郁滑順的維也納奶霜，咬下具有微脆糖粒，豐富口感打造雙重驚喜，於雙北825家門市限定販售。