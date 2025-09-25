中友百貨推動漫雙重快閃店 一早吸引爆滿動漫迷到訪

迎接連續假期來臨，中友百貨今特別推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，把兩大受歡迎的動漫故事以快閃店方式一次呈現給愛好動漫的民眾，上午一開門就吸引爆滿動漫迷聚集，百貨公司樂觀預期39天檔期可吸引15萬動萬迷朝聖。

中友百貨店長陳俊華說，動畫電影「劇場版『鬼滅之刃』無限城篇 第一章 猗窩座再襲」8月在台上映以來票房突破6億元，掀起新一波「鬼滅之刃」熱潮。中友百貨看好消費大眾的喜好，今起至11月2日推出「鬼滅之刃」邁向無限城快閃店，另一部受歡迎的「膽大黨」快閃店也將同檔期現身。

中友百貨說，「鬼滅之刃」邁向無限城快閃店集結TV動畫「竈門炭治郎立志篇」、「無限列車篇」、「遊郭篇」、「刀匠村篇」及「柱訓練篇」的劇情精華。透過動線設計，粉絲能依循故事脈絡重溫角色們的奮戰歷程，並在場景與經典台詞間感受感動時刻。

在商售區中，為粉絲們帶來全新周邊商品包括猗窩座、童磨、黑死牟以及鬼舞辻無慘各個角色的最新周邊。還有「鬼滅之刃」戰鬥拍照場景，重現無限列車篇中炭治郎施展「火之神神樂 碧羅之天」斬向魘夢脊骨的經典瞬間。

「膽大黨」自動畫第一季播出以來便大受歡迎，「膽大黨：邪視」先行上映及第二季動畫推出後，再度以其超自然設定與熱血劇情擄獲大批粉絲。本次快閃店以全新圖素為亮點，主角群小桃、厄卡倫、星子、愛羅、寺仁，以及人氣角色高速婆婆，都以「逛街購物LOOK」首次亮相。