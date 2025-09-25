快訊

北市公館圓環正交路口9月29日通車 交通局詳解汽機車這樣走

台股修正力守五日線 收26,023點 台積電下跌20元收1,320元

花蓮洪水最新死者名單曝！最年輕55歲 百歲人瑞也未善終…疑吸入淤泥窒息

聽新聞
0:00 / 0:00

中友百貨推動漫雙重快閃店 一早吸引爆滿動漫迷到訪

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中友百貨今推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，上午一開門就吸引動漫迷前往。圖／中友百貨提供
中友百貨今推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，上午一開門就吸引動漫迷前往。圖／中友百貨提供

迎接連續假期來臨，中友百貨今特別推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，把兩大受歡迎的動漫故事以快閃店方式一次呈現給愛好動漫的民眾，上午一開門就吸引爆滿動漫迷聚集，百貨公司樂觀預期39天檔期可吸引15萬動萬迷朝聖。

中友百貨店長陳俊華說，動畫電影「劇場版『鬼滅之刃』無限城篇 第一章 猗窩座再襲」8月在台上映以來票房突破6億元，掀起新一波「鬼滅之刃」熱潮。中友百貨看好消費大眾的喜好，今起至11月2日推出「鬼滅之刃」邁向無限城快閃店，另一部受歡迎的「膽大黨」快閃店也將同檔期現身。

中友百貨說，「鬼滅之刃」邁向無限城快閃店集結TV動畫「竈門炭治郎立志篇」、「無限列車篇」、「遊郭篇」、「刀匠村篇」及「柱訓練篇」的劇情精華。透過動線設計，粉絲能依循故事脈絡重溫角色們的奮戰歷程，並在場景與經典台詞間感受感動時刻。

在商售區中，為粉絲們帶來全新周邊商品包括猗窩座、童磨、黑死牟以及鬼舞辻無慘各個角色的最新周邊。還有「鬼滅之刃」戰鬥拍照場景，重現無限列車篇中炭治郎施展「火之神神樂 碧羅之天」斬向魘夢脊骨的經典瞬間。

「膽大黨」自動畫第一季播出以來便大受歡迎，「膽大黨：邪視」先行上映及第二季動畫推出後，再度以其超自然設定與熱血劇情擄獲大批粉絲。本次快閃店以全新圖素為亮點，主角群小桃、厄卡倫、星子、愛羅、寺仁，以及人氣角色高速婆婆，都以「逛街購物LOOK」首次亮相。

現場還設置3座2.5米高的巨型氣偶，小桃、厄卡倫與高速婆婆化身Q版萌樣登場，成為快閃店最吸睛的拍照亮點。粉絲們不僅能盡情打卡拍照，更能將最新周邊商品一次蒐羅收藏。

中友百貨今推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，上午一開門就吸引動漫迷前往。圖／中友百貨提供
中友百貨今推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，上午一開門就吸引動漫迷前往。圖／中友百貨提供
中友百貨今推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，上午一開門就吸引爆滿動漫迷聚集。圖／中友百貨提供
中友百貨今推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，上午一開門就吸引爆滿動漫迷聚集。圖／中友百貨提供
中友百貨今推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，上午一開門就吸引動漫迷前往。圖／中友百貨提供
中友百貨今推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，上午一開門就吸引動漫迷前往。圖／中友百貨提供
中友百貨今推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，上午一開門就吸引動漫迷前往。圖／中友百貨提供
中友百貨今推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，上午一開門就吸引動漫迷前往。圖／中友百貨提供
中友百貨今推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，上午一開門就吸引動漫迷前往。圖／中友百貨提供
中友百貨今推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，上午一開門就吸引動漫迷前往。圖／中友百貨提供

快閃 鬼滅之刃

延伸閱讀

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》票房破7.68億 加碼狛治♥戀雪煙火下的小秘密

中友百貨《膽大黨》快閃店：小桃眾人戰鬥LOOK、2.5米高速婆婆氣偶、限定周邊 9/25閃亮登場！

香港茶餐廳快閃登台！美心月餅Ｘ珍煮丹3款限定飲品「只送不賣」

《鬼滅之刃》無限城篇劇場版奪冠　中友百貨快閃店9/25獨家登場

相關新聞

全真瑜珈雙北、桃園6家分店無預警停業 北市將啟動調查

在台灣擁有13家分店的新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，無預警公告，因內部營運與調整人...

新光三越南西店食品館大改裝 從伴手禮到日常餐桌的美味滿足

新光三越台北南西店一館B2食品館，10年來首度大規模改裝以全新樣貌登場，41家品牌專櫃中，引進15家全新櫃位，包括全台首...

中秋期間限定！7-ELEVEN雪淋霜攜手法朋推「蛋黃酥霜淇淋」　還有CITY系列文旦肉肉飲

迎接10月歡樂的連假月，7-ELEVEN看準消費者喜愛嘗鮮打卡，推出中秋造型包、雪淋霜全新蛋黃酥口味霜淇淋、CITY系列...

中友百貨推動漫雙重快閃店 一早吸引爆滿動漫迷到訪

迎接連續假期來臨，中友百貨今特別推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，把兩大受歡迎的動漫故事以快閃店方式一次呈現給...

500盤2025／醫願診所推全方位服務 跨界名廚江振誠讓美食與健康兼容

今年邁入第五屆的《500盤》，不僅是全台第一份由台灣人觀點出發的美食評鑑，也逐步成為餐飲與跨界合作的年度盛事。繼9月22...

觀光署前進日本最大規模旅展 茶香氛搶攻日本客　

交通部觀光署為持續搶攻日本市場客源，衝刺來台旅客人次，參加本月25日在日本愛知縣開幕的日本最大規模旅展「Tourism ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。