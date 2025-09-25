聽新聞
0:00 / 0:00
中友百貨推動漫雙重快閃店 一早吸引爆滿動漫迷到訪
迎接連續假期來臨，中友百貨今特別推出動漫「鬼滅之刃」與「膽大黨」雙重快閃店，把兩大受歡迎的動漫故事以快閃店方式一次呈現給愛好動漫的民眾，上午一開門就吸引爆滿動漫迷聚集，百貨公司樂觀預期39天檔期可吸引15萬動萬迷朝聖。
中友百貨店長陳俊華說，動畫電影「劇場版『鬼滅之刃』無限城篇 第一章 猗窩座再襲」8月在台上映以來票房突破6億元，掀起新一波「鬼滅之刃」熱潮。中友百貨看好消費大眾的喜好，今起至11月2日推出「鬼滅之刃」邁向無限城快閃店，另一部受歡迎的「膽大黨」快閃店也將同檔期現身。
中友百貨說，「鬼滅之刃」邁向無限城快閃店集結TV動畫「竈門炭治郎立志篇」、「無限列車篇」、「遊郭篇」、「刀匠村篇」及「柱訓練篇」的劇情精華。透過動線設計，粉絲能依循故事脈絡重溫角色們的奮戰歷程，並在場景與經典台詞間感受感動時刻。
在商售區中，為粉絲們帶來全新周邊商品包括猗窩座、童磨、黑死牟以及鬼舞辻無慘各個角色的最新周邊。還有「鬼滅之刃」戰鬥拍照場景，重現無限列車篇中炭治郎施展「火之神神樂 碧羅之天」斬向魘夢脊骨的經典瞬間。
「膽大黨」自動畫第一季播出以來便大受歡迎，「膽大黨：邪視」先行上映及第二季動畫推出後，再度以其超自然設定與熱血劇情擄獲大批粉絲。本次快閃店以全新圖素為亮點，主角群小桃、厄卡倫、星子、愛羅、寺仁，以及人氣角色高速婆婆，都以「逛街購物LOOK」首次亮相。
現場還設置3座2.5米高的巨型氣偶，小桃、厄卡倫與高速婆婆化身Q版萌樣登場，成為快閃店最吸睛的拍照亮點。粉絲們不僅能盡情打卡拍照，更能將最新周邊商品一次蒐羅收藏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言