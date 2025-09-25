500盤2025／醫願診所推全方位服務 跨界名廚江振誠讓美食與健康兼容

今年邁入第五屆的《500盤》，不僅是全台第一份由台灣人觀點出發的美食評鑑，也逐步成為餐飲與跨界合作的年度盛事。繼9月22日公布2025年得盤榜單後，9月24日晚間在台北晶華酒店舉辦盛大的500盤晚宴也完美落幕，現場星光熠熠，齊聚餐飲、文化各界代表，氣氛熱烈。

其中，醫願診所iHope Clinic院長葉曙慶也親自出席，於分享「美食與健康的兼容理念」。他指出，健康不僅是身體層面，還涵蓋心理與社會因素，「吃得開心」正是維持健康的重要條件。葉曙慶直言，過去「美食」與「健康」常被視為對立，但其實可以透過專業介入達到平衡。

特別的是，醫願診所特別與國際名廚江振誠攜手合作，推出獨家「BONE BROTH·旬 骨湯」健檢餐。餐點採用烏骨雞高湯與天然食材，設有葷素版本，並搭配超級食物、高纖主食與莓果冰沙收尾，讓例行健檢不再只是程序，而能升級為星級餐桌體驗。葉曙慶強調，這套設計正是診所推動「美味與健康並存」的具體展現。

醫願診所近年主打「健檢＋醫美＋星級餐」的一站式模式，甚至創新引入「健檢麻醉同時完成外在保養」，大幅提升效率並減少重複不適，展現邁向「醫院級診所」的決心。同時仍維持健保門診與洗腎服務，兼顧高端與普惠。