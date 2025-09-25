觀光署前進日本最大規模旅展 茶香氛搶攻日本客　

交通部觀光署為持續搶攻日本市場客源，衝刺來台旅客人次，參加本月25日在日本愛知縣開幕的日本最大規模旅展「Tourism EXPO Japan 2025」，以3.0觀光品牌「Waves of Wonder」和台灣茶香氛打造台灣館，讓日本民眾透過五感全面感受台灣魅力。

依據交通部觀光署統計，今(114)年1至6月日本來台旅客已逾68萬人次，占整體來台人次的16.2%，相較去(113)年同期成長11.56%，較疫前(108年)同期已大幅恢復，達69.49%，持續位居我國第一大入境客源市場。觀光署掌握日本海外旅遊市場持續成長的契機，今年的台灣館以靈動曲線搭配3.0觀光品牌躍動橘，用活潑的橘白兩色呈現台灣俐落又親切的形象，現場並設有來自台灣的「天燈留言牆」以及可愛的「巨大小籠包」合影區，邀請參觀者拍照打卡，用日本人最熟悉的台灣印象吸客。

本次旅展呼應「來台灣喝一杯」的主題，館內商談區以茶園風景搭配茶香水香氛，帶來獨特嗅覺體驗；還有彩繪啤酒杯及拼豆吊飾DIY體驗，讓民眾創作台北101、紅綠燈小綠人等具經典台灣意象的專屬紀念品，並邀請排灣族打擊舞蹈樂團「羽‧擊舞」以傳統陶壺鼓和古謠編排的經典曲目，展現台灣原住民的活力與獨特風貌。觀光署在為期四天的日本旅展活動滿檔，帶給日本中部地區民眾最豐富的台灣旅遊資訊及深度體驗。