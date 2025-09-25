快訊

光復鄉長稱簡訊廣播全都有！女遊客慘遇洪災受困「沒逃難指引很混亂」

印尼小國怎求生？「全球南方」下的外交戰略

美財長：99%高階晶片在台生產 恐成世界經濟「最大單點故障」

聽新聞
0:00 / 0:00

觀光署前進日本最大規模旅展 茶香氛搶攻日本客　

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
交通部觀光署為持續搶攻日本市場客源，衝刺來台旅客人次，參加本月25日在日本愛知縣開幕的日本最大規模旅展「Tourism EXPO Japan 2025」。圖／觀光署提供
交通部觀光署為持續搶攻日本市場客源，衝刺來台旅客人次，參加本月25日在日本愛知縣開幕的日本最大規模旅展「Tourism EXPO Japan 2025」。圖／觀光署提供

交通部觀光署為持續搶攻日本市場客源，衝刺來台旅客人次，參加本月25日在日本愛知縣開幕的日本最大規模旅展「Tourism EXPO Japan 2025」，以3.0觀光品牌「Waves of Wonder」和台灣茶香氛打造台灣館，讓日本民眾透過五感全面感受台灣魅力。

依據交通部觀光署統計，今(114)年1至6月日本來台旅客已逾68萬人次，占整體來台人次的16.2%，相較去(113)年同期成長11.56%，較疫前(108年)同期已大幅恢復，達69.49%，持續位居我國第一大入境客源市場。觀光署掌握日本海外旅遊市場持續成長的契機，今年的台灣館以靈動曲線搭配3.0觀光品牌躍動橘，用活潑的橘白兩色呈現台灣俐落又親切的形象，現場並設有來自台灣的「天燈留言牆」以及可愛的「巨大小籠包」合影區，邀請參觀者拍照打卡，用日本人最熟悉的台灣印象吸客。

本次旅展呼應「來台灣喝一杯」的主題，館內商談區以茶園風景搭配茶香水香氛，帶來獨特嗅覺體驗；還有彩繪啤酒杯及拼豆吊飾DIY體驗，讓民眾創作台北101、紅綠燈小綠人等具經典台灣意象的專屬紀念品，並邀請排灣族打擊舞蹈樂團「羽‧擊舞」以傳統陶壺鼓和古謠編排的經典曲目，展現台灣原住民的活力與獨特風貌。觀光署在為期四天的日本旅展活動滿檔，帶給日本中部地區民眾最豐富的台灣旅遊資訊及深度體驗。

觀光署瞄準日本海外旅遊市場持續成長的趨勢，透過線上線下管道持續強化宣傳，以發揮整合行銷綜效，持續創造波段話題，除後續發布日本市場新年度觀光宣傳影片外，並預計於12月與日本組團旅行業者合作推出「千人放天燈」及第4季「團體旅客送客促銷」等大型募客活動，持續深耕日本市場，吸引日本不同年齡客群造訪台灣，期待日人來台人數再創新高。

2025日本旅展(Tourism EXPO Japan 2025)台灣館盛大開幕，交通部觀光署署長陳玉秀於台灣館開幕式致詞。圖／觀光署提供
2025日本旅展(Tourism EXPO Japan 2025)台灣館盛大開幕，交通部觀光署署長陳玉秀於台灣館開幕式致詞。圖／觀光署提供

日本 觀光署 旅展

延伸閱讀

日本一級美食踢鐵板！美國團客連壽司都吃到怕：每餐都是魚

棒球亞錦賽／中華隊預賽全勝晉級 26日強碰不敗日本

韓國瑜率團出發訪日 東京見前首相麻生等政要

法人看日股 「升」勢壯大

相關新聞

全真瑜珈雙北、桃園6家分店無預警停業 北市將啟動調查

在台灣擁有13家分店的新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，無預警公告，因內部營運與調整人...

新光三越南西店食品館大改裝 從伴手禮到日常餐桌的美味滿足

新光三越台北南西店一館B2食品館，10年來首度大規模改裝以全新樣貌登場，41家品牌專櫃中，引進15家全新櫃位，包括全台首...

觀光署前進日本最大規模旅展 茶香氛搶攻日本客　

交通部觀光署為持續搶攻日本市場客源，衝刺來台旅客人次，參加本月25日在日本愛知縣開幕的日本最大規模旅展「Tourism ...

500盤2025／星展銀行「餐飲神卡」重量級回饋　卡友美食饗宴再升級

指標性質感媒體《500輯》今年迎來創刊五週年，旗下首創第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」也邁入第五屆，日前（9月22...

500盤2025／Tree Top蘋果汁為晚宴增色 伴賓客品味純粹果香

首創第一份台灣人觀點的美食評鑑《500盤》，今年正式邁入第五屆。9月24日晚間，壓軸的「500盤晚宴」於台北晶華酒店盛大...

許光漢時尚力再添新戰績 Canada Goose宣布為新任全球品牌大使

許光漢退伍後時尚戰力滿點，現在再拿下新代言、再添戰績，加拿大頂級羽絨服飾品牌Canada Goose正式宣布許光漢成為最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。