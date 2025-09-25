黑松量販通路中秋驚喜限定活動 購買指定金額即送清新紅柚風味飲料
國民品牌黑松為回饋廣大消費者的支持，繼今年五月推出各式潮玩小物引爆社群話題後，再推三大策略推潮收藏品與中秋好禮通路限定活動。
首先再度攜手 7-ELEVEN，帶來限量台潮小物「黑松復古送貨腳踏車」與「黑松飲料夾娃娃機」加價購活動；第二，迎接中秋，則與全家便利商店合作，推出價值三萬元的韓國自由行及乾杯燒肉即享券等豪華應景好禮；第三在家樂福、愛買等量販通路，購買黑松全系列飲料滿指定金額，即可免費獲得「黑松沙士清新紅柚風味」1瓶。
黑松再度攜手 7-ELEVEN 推出加價購活動，限量台潮小物「黑松復古送貨腳踏車」與「黑松飲料夾娃娃機」，超萌微縮尺寸勢必再掀搶購熱潮。迎接中秋，黑松更與全家便利商店合作，祭出價值三萬元的韓國三天兩夜燒肉自由行，以及 5,000 元乾杯燒肉即享券等豪華應景好禮。
而在家樂福與愛買等量販通路購買黑松全系列飲料滿 199 元，即可獲得夏日最夯的搭餐神隊友「黑松沙士清新紅柚風味」乙瓶。十月起各大通路驚喜回饋不間斷，快把握期間限定優惠，手刀搶起來。
神還原復古送貨腳踏車、超萌桌上型夾娃娃機 台潮小物7-ELEVEN加購開搶。
黑松限量台味滿滿的復古潮玩小物全台7-ELEVEN正式開搶，「黑松復古送貨腳踏車」以質感合金車身完美還原當時穿梭街頭巷尾送貨的經典意象，搭配可自行拆卸的黑松汽水載貨箱及飲料瓶，並附上柑仔店背景紙卡，消費者可將腳踏車及飲料瓶自由裝飾於柑仔店背景前，復古氛圍感帶您一秒回到記憶中的美好時光。
為增添收藏樂趣！黑松還祭出三千組的隱藏版金色汽水瓶，幸運的消費者將有機會拿到超限量的「金喜瓶」。
不只有復古腳踏車，黑松還寵粉加碼推微縮版「黑松飲料夾娃娃機」，將夾娃娃樂趣直接搬到桌上，機身內含迷你版經典黑松飲料，以及人氣吉祥物FIN水寶與茶花水豚IP公仔，放在辦公桌或書桌上視覺療癒感滿分，免插電的貼心設計讓你隨時隨地輕鬆開玩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言