500盤2025／星展銀行「餐飲神卡」重量級回饋　卡友美食饗宴再升級

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
星展銀行（台灣）消費金融處暨無擔保貸款部主管林群凱表示，星展銀行持續致力深耕台灣市場，與「500盤」深耕在地美食觀點的精神不謀而合，未來也會持續提供星展卡友更佳的台灣美食體驗。圖／500輯攝影團隊提供
指標性質感媒體《500輯》今年迎來創刊五週年，旗下首創第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」也邁入第五屆，日前（9月22日）於台北101「SPACE 88」揭曉完整得盤榜單與特別獎得主。星展銀行身為第五屆「500盤」的合作夥伴，除了出席頒獎典禮共襄盛舉，更以「餐飲神卡」的姿態，在年末的聚餐旺季推出一系列重量級餐飲回饋方案。

星展銀行（台灣）消費金融處暨無擔保貸款部主管林群凱表示，星展銀行自2023年完成消金整併，持續致力深耕台灣市場，與「500盤」深耕在地美食觀點的精神不謀而合，未來也會持續提供星展卡友更佳的台灣美食體驗。

本屆「500盤」全台共有322間餐廳獲得殊榮，創5年來新高，晶華軒更奪下14盤締造三連霸，林群凱說這次的榜單非常精彩，希望以後都有機會與星展銀行信用卡合作，提供卡友最優質的餐飲活動享受。

林群凱說，星展銀行的信用卡涵蓋了許多Fine Dining和台灣在地好餐廳，而且提供最高達12%回饋的一系列重量級餐飲優惠方案，在年末聚餐旺季讓星展卡友享受升級版的美食饗宴。

星展銀行持續打造多元化的信用卡優惠，除了演唱會優先購票禮遇、百貨週年慶優惠外，「餐飲神卡」更是火力全開，即日起至12月31日持星展卡刷國內餐飲單筆滿1千元（含）以上滿兩筆，筆筆最高享12%回饋；同時，星展今年首度攜手「500盤」加碼祭出2025入選餐廳的專屬禮遇，提供卡友品嚐頂尖名廚料理的獨特手藝。針對燒肉愛好者，星展卡也推出期間限定優惠，10月31日前每週三用星展卡綁定LINE Pay，於胡同、屋馬、茶六、森森、小十、三山、燒肉Smile及Uncle Shawn燒肉餐廳消費滿額，最高享17%回饋。

●附註：星展餐飲12%回饋（每人上限600元）及燒肉活動回饋（每LINE Pay帳號每月上限100點）皆限量且需登錄。謹慎理財，信用至上 詳細活動內容辦法及限制請詳閱星展官網公告說明。

星展銀行身為第五屆「500盤」的合作夥伴，除了出席頒獎典禮共襄盛舉，更以「餐飲神卡」的姿態，在年末聚餐旺季推出一系列重量級餐飲回饋方案。圖為星展銀行（台灣）消費金融處暨無擔保貸款部主管林群凱。圖／500輯攝影團隊提供
星展銀行推出「聚餐用星刷」活動，餐飲回饋最高12%。圖／星展銀行提供
餐廳 燒肉 美食

