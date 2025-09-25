500盤2025／Tree Top蘋果汁為晚宴增色 伴賓客品味純粹果香

首創第一份台灣人觀點的美食評鑑《500盤》，今年正式邁入第五屆。9月24日晚間，壓軸的「500盤晚宴」於台北晶華酒店盛大登場，現場雲集美食界名廚、跨界名人與愛好者，共同見證一年一度的美食盛會。繼日前揭曉由50位跨界名人評審團評選出的得盤榜單，以及首次舉辦「500盤論壇」後，這場晚宴更為系列活動劃下完美句點。

在燈光交織與音樂氛圍中，餐桌上佳餚精緻登場，而來自美國的Tree Top蘋果汁也成為當晚亮點之一。帶有清新果香的口感，為現場賓客在一道道料理之間帶來爽口清新的品飲體驗。無論是單飲品味，或搭配調飲創意，Tree Top都展現了層次豐富的風味，與500盤所強調的飲食美學相互呼應。

Tree Top自1960年創立以來，始終堅持以優質蘋果釀造果汁，秉持Truth（誠信）、Trust（可靠）、Transparency（公開透明）三大核心價值，深耕台灣多年，成為消費者心中值得信賴的品牌。如今更以蘋果汁市佔率第一之姿，持續引領健康與質感兼具的飲食潮流。

晚宴尾聲，舉杯交錯間，Tree Top不僅為美食盛宴增添果香氣息，也傳遞「純粹生活」的新飲食主張，讓賓客在舌尖上感受到時尚與真實的交會。