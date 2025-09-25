許光漢時尚力再添新戰績 Canada Goose宣布為新任全球品牌大使

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Canada Goose正式宣布許光漢成為最新全球品牌大使。圖／Canada Goose提供
Canada Goose正式宣布許光漢成為最新全球品牌大使。圖／Canada Goose提供

許光漢退伍後時尚戰力滿點，現在再拿下新代言、再添戰績，加拿大頂級羽絨服飾品牌Canada Goose正式宣布許光漢成為最新全球品牌大使，許光漢也是品牌首位亞洲人身份的品牌大使。

品牌指出，許光漢憑藉多部影視作品中的精彩表現，在亞洲與國際舞台上備受矚目；螢幕之外，許光漢同樣展現對戶外的熱忱，體現了 Canada Goose核心精神。

在最新視覺形象中，許光漢身著Canada Goose 2025秋冬系列Alberni雙面羊毛抓絨風行員外套，疊穿Rupert雨衣，霧灰色與橘色的對比，

展現時髦活力。

另一套由創意總監Haider Ackermann操刀設計的Snow Goose by Canada Goose膠囊系列，以Rider Parka為靈感，移除傳統內裡保暖層，以俐落的結構感、剪裁重塑經典工裝元素，打造出兼具現代感與機能性的The Valor Parka派克大衣，下身搭配The Edge Pant工裝褲

。以軍綠色為主角的派克大衣與工裝褲搭配黑靴，讓許光漢展現戶外的tough俐落感。

