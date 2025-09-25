萬家香、金蘭、敘敘苑誰奪冠？十大中秋人氣烤肉醬揭曉

在台灣，中秋節的月亮再美，少不了烤肉香氣作陪！

早在1970年代，烤肉悄悄成為台灣人過中秋必做之事；到了1980年代，更因為烤肉醬品牌一波又一波的廣告推廣，徹底掀起全民烤肉的熱潮！炭火一燒，烤架一擺，大家就能輕鬆圍在一起，邊聊天邊翻烤肉片，氛圍瞬間熱絡了起來。烤肉醬在其中更是靈魂角色，不論是甘醇鹹香的經典款，還是帶點果香的創新調味，都能讓烤肉瞬間升級成「幸福的味道」。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出網路熱門的十大烤肉醬品牌，哪一瓶才是你的烤肉必勝神器？

No.10 義美

台灣非常有親和力且國民度極高的品牌，義美食品線很廣，從冷凍甜點、餅乾、乳製品到調味品都有涉獵，形象整潔與安心感強。

義美BBQ烤肉醬偏向家庭式風味，強調不使用防腐劑及人工調味，以100%純釀造全豆醬油製成。稠度高、色澤鮮亮、甜度較為突出但不會太膩，鹹味柔和而圓潤，刷在雞翅、豬五花或玉米上，每一口都是熟悉與親切，讓長輩或小孩也難以抗拒。網友評價，「拿來做雞翅應該不錯」、「成分簡單、安心」、「覺得是百搭的蒜蓉醬」。

No.9 敘敘苑

敘敘苑是日本知名高端燒肉連鎖餐廳，熱愛日式燒烤的赴日觀光客都會安排到場嚐鮮，近乎一位難求。其燒肉沾醬在餐廳內就被很多人稱讚，分成非常多的種類，知名YouTuber魚乾曾拍片介紹甘辛、鹽味、頂級3種口味。經典原味款為日式風味甜中帶鹹，醬汁較稀但香氣濃厚；滴上一點在烤肉片上或沾著吃，可以提升肉的原味，又不蓋過炭火香。

網友推薦，「去日本的超市都會買燒肉醬」、「可直接烤肉沾上特製醬汁、平常可當醃漬醬料、不需加任何調味料就能有完美比例醬汁」、「一入口就會先嘗到芝麻的獨特香氣，接下來就會出現甜甜的味道，甜鹹的味道中又帶有一個很濃郁的豆香味」。

No.8 原燒

王品集團旗下的燒肉品牌「原燒」，以講究的用餐環境、優質肉品與獨特醬料搭配，被譽為燒肉界的經典代表。其推出的「水果燒肉醬」以柳橙、蘋果等新鮮水果為基底，酸甜風味鮮明，特別適合搭配雞肉、豬肉或海鮮。烤製時能帶出清爽層次，不僅中和油膩感，更增添清甜爽口的滋味，讓整體口感更為鮮亮。網友提到，「很常買，除了烤肉也可以炒菜或是拌麵都不錯」、「我家老人超愛！一個月用完一瓶，誇不誇張」。

濃口味噌燒肉醬則比較厚重、豆香味重，適合喜歡味噌特色或想要重口味的肉類，如牛肉、豬五花等。烤的過程中味噌與油脂融合，表面會出現金黃焦香，聞起來類似日式味噌湯的濃郁感，但又不失燒肉的爆香。

No.7 味全

味全烤肉醬以非基改釀造醬油為核心，強調最道地的燒烤風味，不添加人工色素與防腐劑，不僅適合中秋烤肉，日常料理更是萬用好幫手，能讓菜餚更有層次、更下飯。

官網分享多款精緻食譜，如黑胡椒牛肉卷、燒烤中卷、碳烤牛排佐黑胡椒醬、BBQ烤牛小排等，讓你輕鬆在家變身大廚，把餐桌氣氛升級到餐廳等級。網友提到，「味道濃郁而甘甜」、「我都是烤肉醬加蜂蜜果菜汁一半一半，這樣不死甜還有一點果香味」。

另外，品牌也推出健康廚房系列的蒜香口味、古早味烤肉醬等，味道不會太重鹹，用來醃肉烤肉、或者作為沾醬都可以。

No.6 DAISHO 大昌

在FB臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》曾引爆熱烈討論的「DAISHO 大昌秘傳燒肉醬」，以濃郁醬油為底，巧妙融合大蒜、洋蔥、芝麻油與蘋果的甜香，堪稱日式燒肉的靈魂精髓，除了秘傳款之外，還推出薑汁、5倍大蒜口味，都很受到網友歡迎。

這瓶醬不只適合刷在烤肉上，還能變身沙拉醬、炒飯調味或快炒青菜的秘密武器，過去想買需透過日本代購或跑一趟Costco，如今在全聯就能輕鬆入手，難怪成為烤肉迷心中的必備清單！曾購買的網友大推，「超萬用的，什麼菜色都可以用」、「芝麻油味道很明顯，味道豐富，相當耐吃」、「這罐真的超讚，炒豬肉然後倒下去，再加點白芝麻，我都會被我的手藝感動到」。

No.5 乾杯

乾杯集團旗下涵蓋日式燒肉、漢堡排、火鍋到懷石料理等多元業態，其中最廣為人知的，莫過於乾杯系列燒肉店。其特製醬料色澤醇厚，融合數十種精選配方，經過黃金比例調和，入口濃郁、層次豐富，令人回味再三。若想在家重現店長的私房好味，只需備上一罐這款醬汁，再依循「乾杯超市」官網公開的食譜步驟，就能輕鬆烹調出媲美餐廳水準的驚艷佳餚。

食譜介紹，「燒肉飯」將豬肉片雙面煎至金黃，加入乾杯燒肉醬、清酒、味醂等翻炒，醬汁收至濃稠後即可起鍋，搭配喜歡的小菜一起享用。「日式炒麵」先將辛香料與洋蔥絲爆香，加入肉絲、高麗菜絲、紅蘿蔔絲拌炒，放入麵條後倒入80cc乾杯燒肉醬，搭配少許胡椒與水，大火快炒至醬汁收乾，最後依喜好加美乃滋與柴魚片即可，香氣濃郁，大人小孩都愛。

No.4 李錦記

源自香港百年醬料品牌，1888年由李錦裳先生在廣東珠海南水鎮發明蠔油並創立，秉持「品質與信心」的精神，歷經三個世紀，以醬油、蠔油及多樣調味料聞名全球。如今總部設於香港，並在中國、美國及馬來西亞設有生產基地，產品超過300款，行銷至全球逾100個國家與地區。

李錦記日式照燒烤肉醬本身帶有糖、醬油調和的濃厚亮度、略帶黏性；沙嗲串燒烤肉醬能嚐到東南亞風情，讓人聯想到夜市的串燒攤。

蜜汁烤肉醬偏甜，蜜糖香氣與醬油鹹甜平衡良好，烤出來光澤感滿滿，許多網友分享做港式叉燒肉，還原周星馳電影《食神》中令人吃到流淚的「黯然銷魂飯」；官網也提供如港式乾炒叉燒意粉、蜜汁燒肉肉夾饃等食譜。

No.3 人形町今半

人形町今半在日本以其百年歷史、嚴選頂級黑毛和牛、獨門醬汁和細緻的桌邊服務，被譽為高檔壽喜燒的代表性品牌。如果你曾被它的香氣迷得神魂顛倒，那麼這罐醬汁絕對能讓你重溫記憶中的美味。

有部落客撰文開箱推薦，今半甘口燒肉醬融入魚露的鮮味，蜂蜜與蘋果帶來層次感的甘甜，醃漬牛肉後氣炸，肉質色澤油亮，一口咬下甘甜鹹香；今半中辛燒肉醬則有來自青森的大蒜增添濃烈香氣，辣中帶甜，與洋蔥和牛肉片拌炒適合做燒肉蓋飯。還有主打柑橘果汁清爽酸香的今半酢橘牛排醬，簡單淋在煎好的牛排上，立刻提升肉香層次，變化多元美味。

No.2 金蘭

「中秋烤肉=金蘭」早就是許多台灣人心中的經典形象，自1989年首支廣告播出掀起熱潮至今，金蘭陪伴一代又一代台灣家庭度過團聚時光，是世代必備的國民烤肉醬！其特色就在於「經典不敗、風味升級」，無論是烤、醃、沾、炒都能完美發揮。

主打的金蘭蜜汁烤肉醬，以減鹽新配方降低30%鹽分，保留濃郁滋味，搭配智利A.Ta沙漠湖鹽與柳橙果汁，甜鹹平衡清爽不膩，麥芽糖與蔗糖帶出層次感，經炭火烤後焦香誘人。經典金蘭烤肉醬則以金蘭釀造生醬油為基底，搭配辣椒、芝麻、薑母、八角等辛香料，香氣厚實，肉質更鮮美。還有家庭聚會必備的PET大容量，一瓶搞定所有肉類與料理，方便又省心。

想讓烤肉更入味、更有層次，金蘭絕對是每個廚房的必備首選，網友激推「還是喜歡兒時美味，金蘭的烤肉醬比較香」、「昨天烤肉大家真的沒說好，都買金蘭烤肉醬跟蜜汁烤肉醬哈哈哈」、「簡單料理又好吃，一定要跟大家分享～烤玉米、烤米血都ok」、「第一次嘗試台灣金蘭烤肉醬，超Juicy牛肉串、銷魂雞翅，一家人吃到停不下來」。

No.1 萬家香

成立於1945年的醬油及醬料老字號，從戰後小工廠出發，一步步擴展、純釀造、注重原料與品質，以「一家烤肉萬家香」這句朗朗上口的slogan廣為台灣民眾所熟知。

萬家香醃烤肉醬以純釀醬油為基底，添加金桔汁、檸檬汁、蒜頭、辣椒，經過烹煮加熱香氣十足，強調先醃再烤能使肉品更入味；還有韓式口味加入了蘋果果肉、水梨濃縮汁，能幫助軟化肉質，更增香甜。

另外，威士忌風味燒肉醬基底是蘋果與水梨再搭配愛爾蘭進口威士忌，甜中帶微辣、果香中透酒香。品嚐過的網友提到，「實際吃起來是淡淡的酒香再帶點甜味，加熱之後肉超香」、「醃ㄧ醃、肉煎一煎，用芝麻葉包」、「我自製蔥肉卷，加醬下去，老公很喜歡」。

