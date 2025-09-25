500盤2025／GREEN & SAFE初榨酪梨油 冷壓留住營養綠色能量入菜

首創第一份台灣人觀點的美食評鑑《500盤》，在今年盛大邁入第五屆。繼於9月22日揭曉由50位跨界名人評審團所評選的得盤榜單，以及首次策劃「500盤論壇」之後，9月24日於台北晶華酒店盛大舉辦「500盤晚宴」。GREEN & SAFE帶來料理健康美味最佳拍檔「冷壓初榨酪梨油」作為今年500盤晚宴伴手禮陣容之一。

GREEN & SAFE冷壓初榨酪梨油，原料來自肯亞契作農場，優質的酪梨，經過仔細挑選並去核。使用傳統機械壓榨法進行冷壓，過程中不使用外部熱源，保留高含量各種營養素。冷壓去除粗大殘渣，保留油的豐富深綠色和典型的果香濃郁味。透過濾紙過濾，去除剩餘的細微雜質，並確保油品穩定性。

酪梨油量少珍貴，也被視為「液體黃金」，含維生素E、Omega-9不飽和脂肪酸與抗氧化成分等，有益人體健康，也是皮膚護膚、頭髮護髮保養品常見的成分。作為食用油，為確保營養不流失，建議直接飲用，也可做為一般廚房料理烹飪使用，高溫烹調也不易發煙，讓料理能更健康、更美味。

永豐餘生技自營品牌「GREEN & SAFE」致力推廣安全、有機、美味的健康飲食。品牌強調「可溯源」與「無添加」，所有食材皆無農藥殘留與化學添加，並通過A.A. Clean Label驗證，讓消費者可一站購足當季安心食材。GREEN & SAFE認為，真正的美味來自用心培育的本土食材，持續推動永續、健康的生活方式，讓島嶼更美好。