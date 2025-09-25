500盤2025／好食好事 × 望山穗小米氣泡酒 清爽滋味舉杯台灣風土

首創第一份台灣人觀點的美食評鑑《500盤》，在今年盛大邁入第五屆。繼於9月22日揭曉由50位跨界名人評審團所評選的得盤榜單，以及首次策劃「500盤論壇」之後，9月24日於台北晶華酒店盛大舉辦「500盤晚宴」。以扶植台灣飲食、農業創新作為使命的「好食好事」帶來「望山穗」 小米氣泡酒作為今年500盤晚宴伴手禮陣容之一。

「望山穗」小米氣泡酒，嚴選花蓮光復的有機小米，是小米清酒的派對版，結合傳統釀造工藝與細緻氣泡，展現清爽純淨的風味，輕鬆享受小米清甜、氣泡感添加歡暢氛圍。

小米特有的香氣隨氣泡綻放，入口輕盈，尾韻帶有淡雅穀香與微酸果韻，帶來順口滋味，無論宴會暢飲或日常小酌，都能自在享受。特別適合搭配油脂豐厚的料理，如炙烤豬肉或牛排，清新的氣息能平衡厚重感，突顯料理本味。

「好食好事」致力於鏈結台灣與國際食農創新力量，打造跨界合作的加速平台，讓產業看見新技術與新商機。這次攜手新世代團隊「望山穗」，承載在地風土與文化傳承，好食好事 × 望山穗小米氣泡酒，為餐桌帶來新意，也為台灣風土留下優雅註解。

#提醒您：酒後找代駕 飲酒過量有礙健康