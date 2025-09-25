500盤2025／滋立漢方草本養生茶 七種風味融入生活的七種節奏

快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
堅持純淨無添加、吃的日常保養「滋立燕窩」為今年500盤晚宴伴手禮陣容之一。圖／500輯攝影團隊提供
堅持純淨無添加、吃的日常保養「滋立燕窩」為今年500盤晚宴伴手禮陣容之一。圖／500輯攝影團隊提供

首創第一份台灣人觀點的美食評鑑《500盤》，在今年盛大邁入第五屆。繼於9月22日揭曉由50位跨界名人評審團所評選的得盤榜單，以及首次策劃「500盤論壇」之後，9月24日於台北晶華酒店盛大舉辦「500盤晚宴」。當中，堅持純淨無添加、吃的日常保養「滋立燕窩」為今年500盤晚宴伴手禮陣容之一。

滋立燕窩為全台領先的純淨燕窩品牌，榮獲iTQi風味絕佳獎、Monde Selection品質獎及A.A.無添加認證，成為少數獲得三冠國際肯定的鮮燉燕窩品牌。從原料挑選到文火溫燉的科技製程，每一步都為了保留最完整的營養與口感。無論是晨起空腹、夜間保養或節慶送禮，都可以是最剛剛好的選擇。

除了燕窩滋養，滋立漢方草本養生茶共有七種不同風味，融入生活的七種輕養生節奏。開心時補充能量，工作中舒緩壓力，疲累時溫潤滋養，睡前安心放鬆。嚴選天然植材，無咖啡因、零負擔，富含草本精華，幫助調整體質、潤喉養氣與日常保健。

品牌 榜單 台灣人

