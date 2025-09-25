500盤2025／500盤5周年晚宴 台灣餐飲夢幻組合 演繹奢華味蕾協奏曲

SENS主廚吳定祐(左起)、aMaze心宴主廚楊光宗、logy主廚田原諒悟、紅棉主廚陳淑莊、台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明、朧粵廚藝總監簡捷明、台北喜來登大飯店請客樓主廚許宏德等多位主廚，共同操刀500盤晚宴。圖／500輯攝影團隊提供

2021年首次登場的《500盤》，今年正式邁入第五屆里程碑，除了首創以台灣人觀點出發的榜單之外，每年《500盤》頒獎典禮後的晚宴菜色，更是台灣料理界首屈一指的夢幻組合。今年特別匯聚歷年榜單的常勝軍共同演繹奢華的味蕾協奏曲，先由「喜相逢麵館」、「鄒記食舖」、「朧粵」、「金蓬萊遵古台菜餐廳」、「請客樓」共同打造「5周年限定5小盤」，再由「SENS」、「aMaze」、「logy」分別操刀冷、熱前菜，更由本屆冠軍「晶華軒」、亞軍「紅棉」攜手獻上主菜，最後再由《500甜》冠軍「畬室」拿出招牌巧克力與甜點作為完美句點，讓賓客一次享受到11間得盤名店的特色美饌。

5周年限定5小盤。圖／500輯攝影團隊提供

5周年限定5小盤

作為開場的5周年限定5小盤，背後的每一間餐廳都是500盤的常勝軍，5間餐廳在歷年得盤總數已經累積到134盤。其中喜相逢麵館帶來「素雞」，鄒記食舖獻上「薺菜蒸餃」，另外還有朧粵的「花膠螺頭湯」、金蓬萊遵古台菜餐廳的「蓬萊排骨酥」、請客樓的「悄悄話」，不僅向台灣餐桌風景致敬，也為晚宴揭開精彩序幕。

【冷前菜】

● SENS：生蠔／木犀草醬／茴香頭 本屆得盤數：6

SENS：生蠔／木犀草醬／茴香頭。圖／500輯攝影團隊提供

使用大小適中的日本北海道厚岸生蠔搭配小黃瓜，結合以茴香頭、藍紋起司、阿邦當斯起司與香檳調味製成的奶醬，以及法式經典木犀草醬汁、柚子風味醃汁作為基底，最後添加蒔蘿薄荷油，再灑上烤過的杏仁增添香氣。SENS主廚吳定祐希望透過法式經典味道與傳統技法的融合，凸顯海鮮的鮮甜，並為賓客開啟期待。

● aMaze心宴：鴨卵／萊菔 本屆得盤數：6

aMaze心宴：鴨卵／萊菔。圖／500輯攝影團隊提供

「萊菔」即是古語中的「蘿蔔」，此道菜色源自江浙菜中的溏心燻蛋，並融合台灣家庭常見的菜脯蛋概念。aMaze心宴主廚楊光宗嚴選屏東四重溪的紅心鴨蛋，經紅玉茶葉低溫冷泡後再以蘋果木煙燻，搭配高湯燉煮過的紅白蘿蔔、微型蔬菜與食用花，揉合經典與現代料理，造就兼具傳統與嶄新風貌的精彩。

【熱前菜】

● logy：杏汁鮑魚 本屆得盤數：7

logy：杏汁鮑魚。圖／500輯攝影團隊提供

創作靈感來自粵菜中的杏汁白肺湯，使用台灣鮑魚、杏汁與多種海鮮與貝類為基底，創意搭配鑲入竹莢魚的羊肚菌、韓國甘苔、白木耳，並以浸泡番紅花的麻油提味，充滿柔和旨味。主廚田原諒悟希望透過自我對料理的詮釋，讓大家品嘗意想不到的驚喜與溫暖。

【主菜】

● 晶華軒×紅棉：第一刀叉燒×螺旋叉燒酥 本屆得盤數：晶華軒14／紅棉11

晶華軒×紅棉：第一刀叉燒×螺旋叉燒酥。圖／500輯攝影團隊提供

兩位港籍主廚共同操刀的主菜，展現十足的香港記憶。紅棉主廚陳淑莊的「第一刀叉燒」使用台灣黑毛豬腩頭肉前端帶筋的部位，鋪上紅棉自家炒製的叉燒醬烘烤，搭配來自香港、發酵5年的荼糜糖，呈現平衡口感與優雅香氣。「愈簡單的東西愈難做！」台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明特別將第一刀叉燒修下的邊角用於「螺旋叉燒酥」內餡，搭配螺旋外皮創造外酥內鹹香層次，在單純中迎來極致美味、口感與視覺美觀。

● 晶華軒×紅棉：500盤西施泡飯

晶華軒×紅棉：500盤西施泡飯。圖／500輯攝影團隊提供

以晶華軒招牌的西施泡飯為基礎，取龍蝦、甲殼類海鮮作為高湯基底，改用當季鮮美的馬祖淡菜作為主軸，搭配北海道干貝、自家製泡椒、銀芽、金針菇等嚴選食材，再加入蒸淡菜高湯汁提味增鮮，陳淑莊還特別添加「香港鹹酸菜」共同打造出500盤限定版本。入口滋味立體豐富，並帶著回味無窮的鮮甜底蘊。

【甜點】

●畬室：金桔茉莉蛋糕、辣椒香草夾心巧克力、醺紅巧克力塔

畬室：金桔茉莉蛋糕、辣椒香草夾心巧克力、醺紅巧克力塔。圖／500輯攝影團隊提供

在首屆《500甜》以16甜獲得冠軍的「畬室」，主廚鄭畬軒表示自己非常喜歡透過不同產地、類型的巧克力進行創作，追求味道終極的平衡感。本次特別為晚宴打造3款不同的巧克力與甜點，「金桔茉莉蛋糕」以金桔與台灣茉莉花為主調，點綴芒果、百香果、綠檸檬等熱帶果香，酸甜輕盈；「辣椒香草夾心巧克力」以台灣13種香料熬製的辣油，結合大溪地香草，交織出辛香與甜感相互輝映的巧妙；「醺紅巧克力塔」以阿爾薩斯櫻桃白蘭地融合果香調性的黑巧克力，風味雅緻悠長，令賓客如癡如醉。

2025 500盤5周年 The 500 Dishes Award 2025

