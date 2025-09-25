500盤2025／傳承百年的雋永經典！「丸莊」陪伴主廚一同造就美味

邁入第五屆、首創第一份台灣人觀點的美食評鑑《500盤》，繼在9月22日揭曉2025年得盤榜單之後，再於9月24日於台北晶華酒店舉辦盛大的「500盤晚宴」。不論是晚宴佳餚或是日常生活，優質的醬油、油膏或蔭油，往往都是美味料理背後的靈魂關鍵。1909年創立至今的「丸莊」傳承古法釀造，更將「誠實有味」化為品牌核心，已成為台灣餐桌上最具代表性的味覺印記。

作為雲林西螺指標性的百年品牌，丸莊一直以高品質的形象深植人心，包括丸膳純釀醬油、極品黑豆蔭油、甘醇釀造醬油、壺底油黃金油膏等醬料，均是遵循古法、精心釀造的經典產品，不僅深獲消費者喜愛，也成為各大主廚、料理名師調味增香的關鍵元素，為料理賦予滿滿的感情與好滋味。

隨著《500盤》2025名單揭曉，許多得盤料理的背後，都可見到丸莊的身影、更品嚐得到丸莊的甘醇醬香。這些深受主廚與饕客喜愛的細緻風味，皆展現了丸莊對細節的極致要求，以及百年老牌對於每一滴醬料的用心。丸莊不斷創新、多元發展的產品線，也能滿足消費者的不同需求，持續引領台灣美食風潮。