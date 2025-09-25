500盤2025／全新「巴部農氣泡水」登場！細緻氣泡中享受極致品飲感受

首創第一份台灣人觀點的美食評鑑《500盤》，在今年盛大邁入第五屆。繼於9月22日揭曉由50位跨界名人評審團所評選的得盤榜單，以及首次策劃「500盤論壇」之後，9月24日再於台北晶華酒店舉辦盛大的「500盤晚宴」。承襲「純淨、健康、永續」精神的「巴部農」也於現場帶來全新的「巴部農氣泡水」，為賓客呈獻清新爽快的品飲樂趣。

源自新竹橫山火山玄武岩層，經千年礦脈淬鍊孕育而出的「巴部農天然鹼性礦泉水」，水質甘甜、滑順、無澀感，同時呈稀有的pH9.0天然鹼性，深獲許多咖啡師、茶道師青睞，同時也是許多國際級度假中心、米其林餐廳的指定飲水。今年巴部農以天然pH9.0鹼性原水為基底，注入活躍CO2，打造出「巴部農氣泡水」，宛若晨光絮語的細緻氣泡，入口輕盈優雅，帶來令人愉悅的感受。

除此之外，「巴部農氣泡水」不僅直飲清爽暢快，搭佐餐點也能提昇純粹綿長的味蕾感動，延續料理風味；當氣泡緩緩逸散，天然鹼性礦泉水更能持續賦予舒暢而安定的味覺節奏；沉穩寶藍色調與古銅金色字體的瓶身設計，展露出高貴典雅的氣質。對於追求生活質感、細膩風味的品味者而言，巴部農不僅是一瓶極致好水，更是一種精緻的生活態度；透過巴部農氣泡水，能將氣泡的舒暢、山林的清冽與鹼性的平衡納入日常，讓每一次的啜飲都是生活中的享受。