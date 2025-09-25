聽新聞
有行旅／秋意微醺之旅 揭開金門面紗

聯合報／ 本報訊

金門獨有的地理位置和生活方式，演繹出悠長濃厚的聚落和人文風情。有行旅「超乎想像 揭開面紗後的金門」旅程，邀請閩南文化博士、在地文化作家陳成基老師帶領旅人走訪有金門聖米歇爾山之稱的「建功嶼」、帝王認證的「美好之地」瓊林聚落、金門最美洋樓「水頭聚落」、金門最美街區「後埔小鎮」和參訪金城酒廠，探索「白乾」奧祕。

美食饗宴安排品嘗酒槽全牛料理和連續兩年入選聯合報「500盤」的金牪餐廳。

旅程並入住歷史超過300年的明朝豪宅，於秋高氣爽時節，在主人預備的高粱調酒微醺Bar中，徜徉懷古幽情。

有行旅「超乎想像 揭開面紗後的金門」4天3夜旅程，11月17日20日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543，或請瀏覽有行旅官網

提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

