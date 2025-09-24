家樂福、Mia C’bon中秋開烤！日本國產牛、紅麝香葡萄奢華禮盒齊登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至10月7日，單筆消費滿額3,000元，贈Mia C’bon品味生活氣氛燈1個，限量1,500個贈完為止，不累贈。記者黃筱晴／攝影
迎接中秋檔期加上10月多個連假，今年烤肉買氣持續升溫，家樂福、頂級超市Mia C’bon鎖定「秋烤」商機推出新鮮美味食材、特色禮盒搶市。

家樂福今年首度獨家引進日本東北直營牧場生產的「F1國產牛」，由黑毛和牛與乳牛雜交育種，僅採F1階段育成，肉質鮮美、品質穩定。採單一產區、簽署年度合作，每月海運冷藏進口，價格比市售日本牛便宜逾5%，是實惠又美味的選擇。主打3大部位包括兼具軟嫩與嚼勁、油花細緻的「紐約客」；油花分布均勻、牛香濃郁的「肋眼」；以及適合壽喜燒與涮涮鍋的「梅花肉片」，即日起推出全面8.5折，並提供200～800g多種包裝選擇，另貼心提供現煎服務。

同場加碼上架多款「夾鏈袋」包裝冷凍肉品，包括紐西蘭全羊、美國CR安格斯牛、巴拉圭豬與澳洲羊等火鍋片與燒烤片，即日起至10月7日購買指定品項可獲贈「品高炒烤醬」隨機口味1瓶。另有大成鹿野土雞新推出冷凍「大成烤土雞」，十三香、紐奧良兩種口味，每隻重約850克，特價299元拆封即可輕鬆上烤台，成為今年烤肉方便又美味的新選擇。

頂級超市Mia C’bon今年再度獲選為2025「米其林指南頂級生鮮合作夥伴」，繼打造獨家「匠和牛」後，精肉團隊再推全新品牌「匠黑牛」，正是日本東北直營牧場生產的F1國產牛，由黑毛和牛與乳牛雜交育成，與九州、東北地區10個擁有超過47年的育種經驗專業牧場合作，肉質鮮美穩定。

合作牧場採高規格動物福利，堅持不打抗生素與賀爾蒙，並以玄米飼養、雌牛限定與高油酸特性，成功打入日本高端市場。Mia C’bon採單一產區合作、每月海運冷藏進口，價格更貼近市場，同樣提供現煎服務，主打入口即化的星級口感。

為迎中秋，Mia C’bon同步推出多款精緻禮盒，包括多款美心月餅、日本名店零食伴手禮與高檔水果禮盒。特別推薦今年首度推出山梨縣新品「陽光紅麝香葡萄」，以及日本鳥取縣「綠寶石麝香葡萄」、新品種「夏姬梨」，以及本土斗六「團圓蜜文旦」、「履歷完熟新興梨」。

同場加碼三大消費回饋活動，10月6日前單筆滿千送百，10月7日前參加LINE互動抽1,000元優惠券，滿額3,000元贈品味生活氣氛燈，限量1,500份。Mia C’bon結合頂級肉品與嚴選禮盒，搶攻中秋送禮與團聚市場。

台灣禮盒拼創意，新品樂米穀場初雪美姬米鳳梨酥、環保蛋盒包裝的魚刺人沙琪瑪，特別適合送禮。記者黃筱晴／攝影
Mia C'bon特別精選多款日本進口葡萄禮盒供消費者挑選。記者黃筱晴／攝影
來自斗六鎮北朱丹灣的「團圓蜜文旦」，果肉柔嫩、汁韻飽滿，甜度保證達12度以上。記者黃筱晴／攝影
Mia C’bon特別網羅日本各地方名店潮流伴手禮，20多款名品禮盒供顧客選購。記者黃筱晴／攝影
海鮮包材新升級，鋁箔盒可直接進烤箱、氣炸鍋，中秋烤肉也可調味後直接整盒上烤網。記者黃筱晴／攝影
引進一系列熟凍調味雞肉商品，免醃免切，煮熟輕鬆上桌。記者黃筱晴／攝影
履歷完熟新興梨、履歷石虎甘露梨都是友善土地又美味的台灣在地美味。記者黃筱晴／攝影
今年首度引進的新品「陽光紅麝香葡萄」，來自日本山梨，歷時15年，鑽研100種以上品種才成功培育，甜度可高達約19度，尤其是入口後散發獨特的花香，吃過難忘。記者黃筱晴／攝影
Mia C’bon繼打造獨家「匠和牛」後，精肉團隊再推全新品牌「匠黑牛」。記者黃筱晴／攝影
