10月連假多！參山風管處趁勢大推一日輕旅行限量套票玩彰投

10月有三個連假，觀光署參山國家風景區管理處即日起推出「台灣好行─跑水求財線」兩種優惠旅遊套票，主打彰、投兩縣的田中、二水與竹山輕旅行，每套150元可享超過600元的餐點和商品，限量400套，賣完為止。

參山處長曹忠猷今表示，套票旅遊路線串連彰、投兩縣，透過「台灣好行」可直達南投竹山紫南宮、集支線的源泉車站，順遊田中與竹山的老街，和彰化母親河八堡圳起點，整合交通、餐飲及手作DIY，一日遊遍彰投知名景點。

兩款套票主題設計「悠遊親子」，內含竹山「一瓢食宿」小農手作餐盤，「種子菻展覽工作室」種子手作吊飾DIY體驗；「愜意樂活」套票可悠閒地走訪田中老街，兌換義式餐廳價值250元的餐點，還能到二水車站旁「水水果饌」兌換150元的等值商品。

兩款套票限量400套，相關資訊在參山國家風景區管理處的官網或臉書粉專；即日起至12月31日同時有「搭好行享優惠與特色豪禮抽獎」，凡搭乘「跑水求財線」即可在指定店家享專屬折扣，消費滿額有機會抽中住宿券、餐券及特色體驗券等多項好禮。