500盤2025／5周年晚宴星光雲集 「三金級」卡司齊聚一堂、蕭煌奇獻唱金曲

第一份屬於台灣人觀點的美食評鑑「500盤」今年邁入第5屆，今(24日)於台北晶華酒店舉辦盛大晚宴，昆凌、蕭敬騰夫婦等多位評審及名人嘉賓皆盛裝出席，現場星光雲集，展現對台灣美食文化的熱情，昆凌肯定「500盤」對台灣餐飲界的影響力，直呼：「有500盤是一件很幸福的事！」

今年是昆凌第4度擔任500盤評審，晚宴則是首度參加，她面露興奮說：「很開心，以往我都I人（內向）性格發作，會很緊張，今年是我第一次參加，我真的想來吃吃看很好吃的料理！」她和老公周杰倫相當熱中品嘗美食，也會以500盤名單按圖索驥，「每次想不到餐廳，翻開500盤名單就有靈感，希望可以繼續辦好多好多年」。

她和周董感情如膠似漆，若用美食形容老公，會想到什麼？昆凌笑說：「他就像可樂！很激烈，但是想要天天喝！很多bubbles，活力滿滿。」至於對方有沒有說過她像哪種料理，昆凌面露失望說：「他沒有耶！有點失望。」如果美食剩最後一口會留給誰？昆凌說：「我會願意留給他，但他也會留給我，所以可能最後再分一半，一人吃一口。」甜蜜之情溢於言表。

蕭敬騰和Summer連袂現身，手緊緊牽在一起幾乎沒放開，唯蕭敬騰單獨拍照時短暫分開幾秒，他還有些不甘願地看向Summer撒嬌，2人放閃程度比現場的閃光燈還閃。Summer以料理比喻蕭敬騰：「他比較像現在很流行的餐廳，很Fusion。」

老蕭聽了害羞大笑，「在我心中Summer就是很有層次，她不是只有溫柔，也有開心、開朗，嚴肅認真的時候，什麼時候吃都可以」。若吃到2人都喜歡吃的料理會互讓嗎？蕭敬騰說：「我一定給Summer啊！」Summer甜回：「我也會讓他。」蕭敬騰聽了忍不住笑出來：「那到底誰吃？」

「500盤」今年的主持人Lulu穿著一身俏皮優雅的黑色魚尾洋裝現身，坦言接到主持邀約時心情相當緊張，「看到出席的貴客名單，真的不輸三金典禮」。

Lulu說和陳漢典一起吃美食，最後一口一定是留給自己。圖／500輯攝影團隊提供

Lulu日前無預警宣布閃嫁陳漢典，今晚所到之處一片恭喜聲浪。Lulu不諱言如果和另一半一起吃美食，最後一口一定是留給自己，「就像憲哥的200萬大紅包一樣」。Lulu坦承自己的廚藝兩極化，但無論是暗黑料理還是廚神上菜，陳漢典一定都會說「好吃」。

面對晚宴上眾星雲集，也有不少演藝圈的好友，Lulu笑稱：「有很多是我未來婚禮會遇到的一些好夥伴，可能還有金主爸爸。」

除了祝福500盤生日快樂，Lulu說：「感謝有一個這麼棒的活動，真的可以幫助很多小餐館和大餐廳，讓值得被看見的美食可以推薦給更多的人，幫助整個產業愈來愈好。也可以讓比較不會吃美食的人，透過這樣子的指引，能夠吃到更多好吃的、感動人心的食物，謝謝500盤」。

好久不見的藝人們賓主盡歡。圖／500輯攝影團隊提供

蕭煌奇是今天晚宴表演嘉賓，帶來「上水的花」、「你是我的眼」、「末班車」等歌曲，他一上台就妙語如珠：「啊你們看得見的都在吃，叫一個看不見的人表演，什麼意思呀！」逗得眾人大笑。

蕭煌奇是晚宴表演嘉賓，帶來「最美的花」、「你是我的眼」、「末班車」等歌曲。圖／500輯攝影團隊提供

蕭煌奇對美食很有想法，喜歡平民美食滷肉飯，也愛昂貴的和牛、牛排，「台式小吃我最愛，也愛爌肉飯，上台前會先吃一下爌肉，用肥油潤喉」；不過說到廚藝，他只會用電鍋加熱，搞笑說：「像你們今天剩下的，我就會帶回去加熱。」

對於美食，他的標準是：「要讓人家吃起來幸福，打從心底笑出來！」喜歡吃甜點的他，一吃到好吃的布丁、蛋糕，嘴角就會上揚，「最近都在過生日，吃了很多蛋糕，生日願望是希望大家吃得好、睡得好、賺得好！」

邱瓈寬為了晚宴特地將短褲收起來換成長褲。圖／500輯攝影團隊提供

2025 500盤5周年 The 500 Dishes Award 2025

