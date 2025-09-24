快訊

加了AI更貼心！Panasonic秋季家電新品登場 旗艦吹風機髮肌護理再升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Panasonic以「愛(Ai)你的美好生活」為主軸，推出一系列整合AI技術的創新家電。記者林士傑／攝影
Panasonic以「愛(Ai)你的美好生活」為主軸，推出一系列整合AI技術的創新家電。記者林士傑／攝影

智慧家電功能持續快速進化，近年更注入AI科技，成為能夠貼近生活、理解需求的智慧夥伴。Panasonic今年以「愛(Ai)你的美好生活」為主軸，將於秋季推出一系列整合AI技術的創新家電，從日常美髮到家庭清潔、飲食保鮮，透過AI與創新技術，讓每一個生活場景都能更便利、更舒適。

日本推出後即大受消費者矚目的新一代奈米水離子吹風機nanocare ULTIMATE EH-NC80，Panasonic以獨家新世代高滲透奈米水離子，能將水分深層導入髮芯，搭配礦物離子與負離子三重呵護，修護毛鱗片並維持髮絲柔亮。機身更首度導入「個人化選單」，提供保濕、直順、蓬鬆、柔滑四種模式，讓不同髮質都能獲得專屬的沙龍級護理。EH-NC80也支援冷熱交替、髮尾護理、頭皮護理與美肌模式，不只吹髮，更能在日常保養中帶來細緻體驗。

家庭清潔部分，AI智慧雙控洗烘衣機則成為另一亮點。新型專利雙控面板讓操作更直覺，窄型機身設計能融入多元居家空間。搭載Heat Pump熱泵烘乾技術，不僅省時省電，衣物也能烘得蓬鬆柔軟。日本製滾筒洗衣機更首度加入「潑水性恢復科技」，透過低溫烘乾喚回纖維彈性，連戶外防水機能衣也能輕鬆保養，滿足台灣消費者對洗衣的多元需求。

飲食保存方面，Panasonic電冰箱加入了AI智慧節能科技，透過偵測生活習慣，自動調整運轉模式，不僅更環保，也有效降低電費負擔。全系列機種還導入日本獨家冷凍科技，讓食材鎖鮮更持久。從小宅專用的薄型機種到大容量冰箱，皆兼具靈活收納設計，讓冰箱不只是食材保存的容器，更是居家料理的智慧助手。

此外，Panasonic秋季新品還包含獨嵌式洗碗機，搭載nanoe X與去殘水雙重科技，實現洗前除臭、洗後99.9%抑菌，碗盤可長效淨存30天；Smart Dry變頻除濕機搭載溫濕智慧雙感知與AI節能科技，不僅除濕更快更靜音，還能自動判斷最佳模式，維持乾爽舒適；溫水洗淨便座則提供智慧雙溫控功能與nanoe X抑菌力，讓衛浴環境四季都舒適潔淨。

Panasonic全新升級的獨嵌式洗碗機，搭載獨家nanoe X與去殘水雙重科技，實現洗前除臭、洗後99.9%抑菌力。記者林士傑／攝影
新一代奈米水離子吹風機nanocare ULTIMATE，結合三重修護元素，提供四種髮肌專屬護理模式，讓日常吹整也能享受沙龍級呵護。記者林士傑／攝影
Panasonic全新推出日本製壓力IH電子鍋SR-CR09B，搭載高規格的壓力IH加熱技術，透過高溫加壓直達米芯，煮出Q彈香甜、層次豐富的極致米飯。記者林士傑／攝影
Panasonic全新AI智慧雙控洗烘衣機，採用智慧雙控面板搭載新型專利，操作更直覺。記者林士傑／攝影
Panasonic電冰箱內建AI智慧節能科技，可依照生活習慣自動調節運轉模式。記者林士傑／攝影
新一代奈米水離子吹風機nanocare ULTIMATE，結合三重修護元素，提供四種髮肌專屬護理模式，讓日常吹整也能享受沙龍級呵護。記者林士傑／攝影
