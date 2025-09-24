快訊

華南永昌投信爆大虧逾半資本額 華南金說是「這原因」

台積電工程師外洩二奈米技術！3人不想續押提抗告 全遭駁回確定

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋頂級饗宴！Mia C’bon再奪米其林生鮮合作 獨家「匠黑牛」首登台

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
頂級超市Mia C’bon再度獲得肯定，宣布連續成為2025年《米其林指南》「頂級生鮮合作夥伴」，是全台唯一與米其林合作的高端超市。Mia C’bon／提供
頂級超市Mia C’bon再度獲得肯定，宣布連續成為2025年《米其林指南》「頂級生鮮合作夥伴」，是全台唯一與米其林合作的高端超市。Mia C’bon／提供

頂級超市Mia C’bon再度獲得肯定，宣布連續成為2025年《米其林指南》「頂級生鮮合作夥伴」，是全台唯一與米其林合作的高端超市。今年中秋，Mia C’bon更推出全新品牌「匠黑牛」，獨家引進日本東北與九州10縣直營牧場的F1國產牛，強調玄米飼養、雌牛限定、高油酸與不使用抗生素的嚴謹規範，並搭配現煎服務，預料將掀起頂級烤肉新風潮。

Mia C’bon表示，F1國產牛為黑毛和牛與乳牛雜交育種，僅採用F1階段育成，以確保肉質鮮美與品質穩定。本次合作的牧場具備47年專業肥育經驗，飼養環境特別規劃每頭牛平均兩坪活動空間，並鋪設木屑利於休憩，飼料則添加約10%玄米配比，造就油花均勻、風味獨特。品牌將於中秋節前正式登場，透過「單一產區出產、簽署年度合作、每月海運冷藏進口」模式，掌握價格優勢，比市售日本牛更具競爭力。

Mia C’bon也強調，為提升顧客便利性，近期陸續調整包裝設計，不用再額外準備烹飪器具，產品可直接放入烤箱、微波爐、烤盤或氣炸鍋料理，享用後也不必清洗碗盤，省去繁瑣的備餐與收拾程序。目前冰鮮挪威鮭魚、大白蝦已率先更換，後續將朝所有盒裝品項全面升級，進一步強化顧客的購買與使用體驗。

除肉品外，Mia C’bon中秋檔期亦鎖定送禮市場，精選名家月餅、進口水果、潮流質感禮盒與中秋佳釀。活動期間至10月6日前，單筆滿千送百元折價券；10月7日前，消費滿3,000元再贈限量「品味生活氣氛燈」。同時，顧客加入Mia C’bon LINE官方帳號並參與自組選品活動，還有機會抽中價值1,000元優惠券。

Mia C’bon強調，作為米其林頂級生鮮合作夥伴，品牌致力於推廣友善農法、永續漁業與小農合作，並透過自有品牌「優境生鮮Eugenie」引進台灣在地有機與履歷認證蔬果。近期推薦的有機櫛瓜來自南投紅香部落高海拔產區，因日夜溫差大孕育出甜度更高的口感；埔里冷泉筊白筍則透過魚菜共生技術減少藥物使用；雲林麥寮紅鬚玉米筍則以細心裁培確保鮮甜飽滿，展現對食材品質與環境永續的雙重堅持。

Mia C’bon表示，品牌理念是「真正的美味，始於對食材的尊重」。透過持續引進日本F1國產牛等高端食材，搭配台灣小農的優質產出，希望讓顧客不僅能享受星級美味，也能透過選購行為支持環境友善與農業永續。隨著中秋連假與烤肉檔期到來，Mia C’bon預料將成為高端市場的採買熱點。

Mia C’bon為提升顧客便利性，近期陸續調整包裝設計，不用再額外準備烹飪器具，產品可直接放入烤箱、微波爐、烤盤或氣炸鍋料理。圖／Mia C’bon提供
Mia C’bon為提升顧客便利性，近期陸續調整包裝設計，不用再額外準備烹飪器具，產品可直接放入烤箱、微波爐、烤盤或氣炸鍋料理。圖／Mia C’bon提供

中秋節 超市 米其林 烤肉

延伸閱讀

中秋將至…能送禮給醫護嗎？陳志金曝原則：視單純感謝或「有所期待」

嘉市光織影舞10/4登場 高9米愛麗絲陪同度夢幻中秋

準備搶「史努比月餅」！威秀影城「史努餅」領軍四款獨家商品 可以吃的「迷你月餅禮盒」都在這日驚喜開賣

新北瑞芳中秋親子同樂活動 氣墊樂園歡度佳節

相關新聞

全真瑜珈雙北、桃園6家分店無預警停業 北市將啟動調查

在台灣擁有13家分店的新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，無預警公告，因內部營運與調整人...

新光三越南西店食品館大改裝 從伴手禮到日常餐桌的美味滿足

新光三越台北南西店一館B2食品館，10年來首度大規模改裝以全新樣貌登場，41家品牌專櫃中，引進15家全新櫃位，包括全台首...

加了AI更貼心！Panasonic秋季家電新品登場 旗艦吹風機髮肌護理再升級

智慧家電功能持續快速進化，近年更注入AI科技，成為能夠貼近生活、理解需求的智慧夥伴。Panasonic今年以「愛(Ai)...

強強聯手！路易莎攜手乾杯推「極上燒肉祭」 跨界聯名商品享優惠

連鎖咖啡品牌與人氣餐飲強強聯手！路易莎咖啡首次攜手燒肉領導品牌「乾杯燒肉居酒屋」，推出跨界聯名新品，為消費者獻上「極上燒...

中秋頂級饗宴！Mia C’bon再奪米其林生鮮合作 獨家「匠黑牛」首登台

頂級超市Mia C’bon再度獲得肯定，宣布連續成為2025年《米其林指南》「頂級生鮮合作夥伴」，是全台唯一與米其林合作...

2025台北秋季美容展9/26世貿一館登場！匯集百大品牌 優惠下殺1折起

下半年度美妝盛會來囉！2025台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」將於9月26日至9月29日在台北世貿一館登場，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。