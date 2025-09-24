中秋頂級饗宴！Mia C’bon再奪米其林生鮮合作 獨家「匠黑牛」首登台

頂級超市Mia C’bon再度獲得肯定，宣布連續成為2025年《米其林指南》「頂級生鮮合作夥伴」，是全台唯一與米其林合作的高端超市。今年中秋，Mia C’bon更推出全新品牌「匠黑牛」，獨家引進日本東北與九州10縣直營牧場的F1國產牛，強調玄米飼養、雌牛限定、高油酸與不使用抗生素的嚴謹規範，並搭配現煎服務，預料將掀起頂級烤肉新風潮。

Mia C’bon表示，F1國產牛為黑毛和牛與乳牛雜交育種，僅採用F1階段育成，以確保肉質鮮美與品質穩定。本次合作的牧場具備47年專業肥育經驗，飼養環境特別規劃每頭牛平均兩坪活動空間，並鋪設木屑利於休憩，飼料則添加約10%玄米配比，造就油花均勻、風味獨特。品牌將於中秋節前正式登場，透過「單一產區出產、簽署年度合作、每月海運冷藏進口」模式，掌握價格優勢，比市售日本牛更具競爭力。

Mia C’bon也強調，為提升顧客便利性，近期陸續調整包裝設計，不用再額外準備烹飪器具，產品可直接放入烤箱、微波爐、烤盤或氣炸鍋料理，享用後也不必清洗碗盤，省去繁瑣的備餐與收拾程序。目前冰鮮挪威鮭魚、大白蝦已率先更換，後續將朝所有盒裝品項全面升級，進一步強化顧客的購買與使用體驗。

除肉品外，Mia C’bon中秋檔期亦鎖定送禮市場，精選名家月餅、進口水果、潮流質感禮盒與中秋佳釀。活動期間至10月6日前，單筆滿千送百元折價券；10月7日前，消費滿3,000元再贈限量「品味生活氣氛燈」。同時，顧客加入Mia C’bon LINE官方帳號並參與自組選品活動，還有機會抽中價值1,000元優惠券。

Mia C’bon強調，作為米其林頂級生鮮合作夥伴，品牌致力於推廣友善農法、永續漁業與小農合作，並透過自有品牌「優境生鮮Eugenie」引進台灣在地有機與履歷認證蔬果。近期推薦的有機櫛瓜來自南投紅香部落高海拔產區，因日夜溫差大孕育出甜度更高的口感；埔里冷泉筊白筍則透過魚菜共生技術減少藥物使用；雲林麥寮紅鬚玉米筍則以細心裁培確保鮮甜飽滿，展現對食材品質與環境永續的雙重堅持。