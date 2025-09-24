快訊

2025台北秋季美容展9/26世貿一館登場！匯集百大品牌 優惠下殺1折起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2025台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」將於9月26日至9月29日在台北世貿一館登場。圖／主辦單位提供
2025台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」將於9月26日至9月29日在台北世貿一館登場。圖／主辦單位提供

下半年度美妝盛會來囉！2025台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」將於9月26日至9月29日在台北世貿一館登場，除了可以趁超值優惠搶購美妝好物，還能一票看多展，同期展出旅遊展。專業證照再暢遊4天，探索最新美容趨勢與技術。

本次展覽匯集超過百家知名品牌廠商，涵蓋美容、保養、彩妝、美甲、美睫、紋繡、美體、醫學美容、美容儀器、生技產品、香氛、SPA沙龍用品、OEM／ODM服務等廣泛領域，包括慕可（晶采）、米蘿美甲、龍宇、藝群、安諾萊雅等多家品牌將現場展示最新產品，並提供專業建議。

另特別推出全新亮點「新秀專區」，首次聚焦最具潛力的美妝新銳品牌，集結美妝保養、美甲美睫、香氛、療癒小物等多元新品，帶給消費者一場前所未有的「美力尋寶」體驗。

展場優惠向來是消費者關注的焦點，2025台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」主打全館商品下殺1折起，並推出多項專屬優惠，主辦單位特別推出「滿千抽」活動，展期內單筆消費滿千元就抽好禮，數量有限，送完為止。現場購票還能參加抽獎，有機會獲得法媚兒頂級保養品。

●2025台北秋季美容保養展

日期：9/26（周五）～9/29（周一）10:00～18:00

地點：台北世貿一館A區 ( 台北市信義路五段5號 )

官方網站：https://expo.udn.com

2025台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」是消費者趁優惠搶購美妝好物的最佳場域。圖／主辦單位提供
2025台北「秋季美容保養展」暨「美甲美睫博覽會」是消費者趁優惠搶購美妝好物的最佳場域。圖／主辦單位提供

