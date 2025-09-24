報時光攜《2026老派時光練愛曆》亮相台北秋季美容展 美麗從心開始

美麗，不只外在，也來自心裡的溫柔。報時光將於9月26日至29日在台北世貿一館「2025秋季美容展」與大家見面，邀請你在日常裡，感受時光帶來的溫柔力量。

本次展出亮點為最新推出的《2026老派時光練愛曆》，由報時光攜手療癒系暢銷作家肆一共同打造，收錄超過300句經典愛情金句，搭配懷舊老報圖像與優雅設計，每日翻閱都能感受到一句溫柔的陪伴。日曆從「愛自己」出發，透過十二個月不同主題，引導讀者在時間裡學習靠近、錯過、修復與再次相信愛，讓每一天，都有文字陪你慢慢靠近愛，更成為一種心靈的保養。

在美容展現場，觀展民眾可親手翻閱《練愛曆》，感受紙張質感與文字交織的溫度。同時，報時光也將提供展場限定優惠，並販售多款品牌周邊商品，包括老派手帳、摩登女子鋼筆文具組與特色好物，等待你帶回家，收藏屬於自己的時光禮物。

誠摯邀請大家蒞臨報時光攤位，與我們一起在文字與時間裡，享受屬於自己的暖心時光。