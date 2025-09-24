快訊

新光三越南西店食品館大改裝 從伴手禮到日常餐桌的美味滿足

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
新光三越台北南西店一館B2食品館超市升級為美麗市場。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西店一館B2食品館超市升級為美麗市場。記者江佩君／攝影

新光三越台北南西店一館B2食品館，10年來首度大規模改裝以全新樣貌登場，41家品牌專櫃中，引進15家全新櫃位，包括全台首櫃日本百年頂級名店「坂角總本舖」、精緻甜點「法朋烘焙甜點坊」百貨首店，全新升級為「美麗市場」的超市，還有樓冠業績王「鼎泰豐」持續為國內外民眾服務，提供從熟食、甜點、伴手禮到送禮的豐富選擇。

坂角總本舖是日本愛知縣的百年蝦餅老店，創立於1889年，以德川家族愛吃的蝦點心為靈感，推出經典蝦餅。主打每片蝦餅約使用7隻天然蝦子製成，充滿濃郁鮮味香氣。坂角總本舖代表取締役社長坂泰助特別出席開幕，他指出，相比之前他來台，昨天特別觀察南西商圈，發現商圈不只有上班族、家庭客，還多了很多年輕人，看好在新光三越南西店的據點，業績可以超過品牌在新加坡的海外店。

改裝後匯聚多家人氣甜點品牌，全新甜點陣容包括括法朋烘焙甜點坊、麗緻坊、TUTUKA司康小売所、稍甜、米滋崎、神戶果實、溫點、阿默典藏蛋糕、哈根達斯等品牌。還有4家熟食品：詠豐堂、五円料理所、米達人、売兆，提供家常美味。

這次食品館改裝，新光三越也特別推出自營概念「pop hot」，引進多款日本、韓國、香港的人氣伴手禮，包括福砂屋長崎蛋糕、宇治茶祇園辻利、韓國敲敲提拉米蘇HART TIRAMISU、香港的曲奇四重奏，提供日常小確幸或滿足節慶送禮需求。

升級版的美麗市場超市，特別規劃精選酒品、新鮮水果直送、熟食專區、精緻肉舖四大重點區域。熟食專區引進市場人氣美食，包括南門市場的億長御坊、東門市場的御園坊、士東市場的八卿潮滷、永春市場的雞二哥，以及雙木林饅頭、祿大食品滷味等，提供消費者日常餐桌與節日需求。

美麗市場的精緻肉舖帶來高品質肉品。記者江佩君／攝影
美麗市場的精緻肉舖帶來高品質肉品。記者江佩君／攝影
日本百年蝦餅老店「坂角總本舖」首度登台進駐新光三越台北南西店一館B2食品館。記者江佩君／攝影
日本百年蝦餅老店「坂角總本舖」首度登台進駐新光三越台北南西店一館B2食品館。記者江佩君／攝影
新光三越推出自營概念「pop hot」，引進多款日本、韓國、香港的人氣伴手禮。記者江佩君／攝影
新光三越推出自營概念「pop hot」，引進多款日本、韓國、香港的人氣伴手禮。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西店一館B2的業績王鼎泰豐。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西店一館B2的業績王鼎泰豐。記者江佩君／攝影
美麗市場熟食專區提供多樣招牌美食。記者江佩君／攝影
美麗市場熟食專區提供多樣招牌美食。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西店一館B2食品館，10年來首度大規模改裝以全新樣貌登場。記者江佩君／攝影
新光三越台北南西店一館B2食品館，10年來首度大規模改裝以全新樣貌登場。記者江佩君／攝影

