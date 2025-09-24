台南推高爾夫觀光遊程 李多慧踩線代言直呼：太漂亮了！

為推廣台南高爾夫運動觀光遊程，南市府觀旅局今年以「Hole in One！」為主題，並邀請超人氣韓籍啦啦隊員李多慧踩線代言，李多慧也說，韓國人很喜歡高爾夫球，大家來台南打高爾夫球一定會嚇到，「因為真的很便宜，風景又漂亮！」

觀旅局今下午舉行高爾夫球運動觀光記者會，由市長黃偉哲說明遊程規畫，他提到，台南是南台灣高球球場數最多的地方，近年來高爾夫球運動已逐漸平民化，更是一項健康的運動，台南不僅環境氣候佳，周邊美食豐富，因此鎖定東北亞球友冬天歡迎到台南打球。

黃偉哲說，今年邀請李多慧擔任代言人，其在韓國及台灣等很多地方都擁有高人氣，也希望藉由李多慧的人氣，帶動更多喜愛高爾夫球的球友到台南吃喝玩樂，同時享受打球運動之旅。

李多慧表示，自己之前騎車環島時曾經到台南，第一印象就是「台南很漂亮的感覺！」，且風景又多，最重要的是好吃的美食很多；這次親自走逛5座台南高球場，「真的是嚇到了，完全漂亮！」，而自己也是第一次體驗高爾夫球運動，相當好玩。

面對美食之都，李多慧則推薦東山鴨頭、芒果冰及東山咖啡等在地美食，同時更貼心用韓文向韓國人介紹並喊話，「希望大家都要來台南！」。