快訊

台南推高爾夫觀光遊程 李多慧踩線代言直呼：太漂亮了！

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左）回贈超夯的菜奇鴨杯套給李多慧（右）。記者萬于甄／攝影
為推廣台南高爾夫運動觀光遊程，南市府觀旅局今年以「Hole in One！」為主題，並邀請超人氣韓籍啦啦隊員李多慧踩線代言，李多慧也說，韓國人很喜歡高爾夫球，大家來台南打高爾夫球一定會嚇到，「因為真的很便宜，風景又漂亮！」

觀旅局今下午舉行高爾夫球運動觀光記者會，由市長黃偉哲說明遊程規畫，他提到，台南是南台灣高球球場數最多的地方，近年來高爾夫球運動已逐漸平民化，更是一項健康的運動，台南不僅環境氣候佳，周邊美食豐富，因此鎖定東北亞球友冬天歡迎到台南打球。

黃偉哲說，今年邀請李多慧擔任代言人，其在韓國及台灣等很多地方都擁有高人氣，也希望藉由李多慧的人氣，帶動更多喜愛高爾夫球的球友到台南吃喝玩樂，同時享受打球運動之旅。

李多慧表示，自己之前騎車環島時曾經到台南，第一印象就是「台南很漂亮的感覺！」，且風景又多，最重要的是好吃的美食很多；這次親自走逛5座台南高球場，「真的是嚇到了，完全漂亮！」，而自己也是第一次體驗高爾夫球運動，相當好玩。

面對美食之都，李多慧則推薦東山鴨頭、芒果冰及東山咖啡等在地美食，同時更貼心用韓文向韓國人介紹並喊話，「希望大家都要來台南！」。

觀旅局說明，今年高爾夫運動觀光遊程針對國際團客、國旅團客及自由行3大族群，推出10條推薦遊程，涵蓋5天4夜、4天3夜及2天1夜等不同行程，滿足多元化旅客需求；此外，今年也推出抽獎活動，即日起至10月底在臉書發完並完成指定動作，就有機會抽中李多慧親筆簽名照等好禮；購買指定旅程並填寫問卷，則有機會抽中新款智慧型手機，活動詳情可見官網查詢。

為推廣台南高爾夫運動觀光遊程，南市府觀旅局今年以「Hole in One！」為主題，邀請超人氣韓籍啦啦隊員李多慧（左）親自踩線代言。記者萬于甄／攝影
南市府觀旅局今年以「Hole in One！」為主題，邀請超人氣韓籍啦啦隊員李多慧（左三）親自踩線代言推廣台南高爾夫運動觀光遊程，盼透過跨文化影響力的名人效應，吸引年輕族群及海外運動愛好者到台南。記者萬于甄／攝影
韓籍啦啦隊員李多慧（左）致贈簽名球給台南市長黃偉哲（右）。記者萬于甄／攝影
台南推高爾夫觀光遊程 李多慧踩線代言直呼：太漂亮了！

為推廣台南高爾夫運動觀光遊程，南市府觀旅局今年以「Hole in One！」為主題，並邀請超人氣韓籍啦啦隊員李多慧踩線代言，李多慧也說，韓國人很喜歡高爾夫球，大家來台南打高爾夫球一定會嚇到，「因為真的很便宜，風景又漂亮！」

