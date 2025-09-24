聽新聞
0:00 / 0:00
台南推高爾夫觀光遊程 李多慧踩線代言直呼：太漂亮了！
為推廣台南高爾夫運動觀光遊程，南市府觀旅局今年以「Hole in One！」為主題，並邀請超人氣韓籍啦啦隊員李多慧踩線代言，李多慧也說，韓國人很喜歡高爾夫球，大家來台南打高爾夫球一定會嚇到，「因為真的很便宜，風景又漂亮！」
觀旅局今下午舉行高爾夫球運動觀光記者會，由市長黃偉哲說明遊程規畫，他提到，台南是南台灣高球球場數最多的地方，近年來高爾夫球運動已逐漸平民化，更是一項健康的運動，台南不僅環境氣候佳，周邊美食豐富，因此鎖定東北亞球友冬天歡迎到台南打球。
黃偉哲說，今年邀請李多慧擔任代言人，其在韓國及台灣等很多地方都擁有高人氣，也希望藉由李多慧的人氣，帶動更多喜愛高爾夫球的球友到台南吃喝玩樂，同時享受打球運動之旅。
李多慧表示，自己之前騎車環島時曾經到台南，第一印象就是「台南很漂亮的感覺！」，且風景又多，最重要的是好吃的美食很多；這次親自走逛5座台南高球場，「真的是嚇到了，完全漂亮！」，而自己也是第一次體驗高爾夫球運動，相當好玩。
面對美食之都，李多慧則推薦東山鴨頭、芒果冰及東山咖啡等在地美食，同時更貼心用韓文向韓國人介紹並喊話，「希望大家都要來台南！」。
觀旅局說明，今年高爾夫運動觀光遊程針對國際團客、國旅團客及自由行3大族群，推出10條推薦遊程，涵蓋5天4夜、4天3夜及2天1夜等不同行程，滿足多元化旅客需求；此外，今年也推出抽獎活動，即日起至10月底在臉書發完並完成指定動作，就有機會抽中李多慧親筆簽名照等好禮；購買指定旅程並填寫問卷，則有機會抽中新款智慧型手機，活動詳情可見官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言