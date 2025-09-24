全真瑜珈雙北、桃園6家分店無預警停業 北市將啟動調查

在台灣擁有13家分店的新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，無預警公告，因內部營運與調整人力安排尚在調整中，雙北、桃園共6家分店將於近日暫停營業。

TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身在臉書粉專公告，因內部營運與調整人力安排尚在調整中，將於近日暫停或調整部分時段營業。業者表示，會加緊處理相關事宜，盡快恢復正常服務，造成會員不便，深感抱歉，並承諾會在最短時間內提供完整的後續說明與補償方案。

【中央社／台北24日電】

全真瑜珈健身昨天突宣布敦南館等6分館暫停營業，引發許多會員感到詫異及惶恐。台北市法務局今天表示，將會同體育局啟動行政調查，並提供消費者協助，以維護消費者權益。

全真瑜珈健身5月才宣布，忠孝館將在6月租約期滿後結束營業，昨天又在臉書發出公告，表示因內部營運調整與人力安排，各分館將調整營業時段，敦南館、古亭館、天母館、中和館、汐止館及桃園館則暫停營業。

公告同時為造成不便致歉，並承諾會在最短時間內提供完整的後續說明與補償方案。不過臉書或官網截至今天尚未公布退款方式或恢復正常服務時間。

長期在汐止館學瑜珈的陳姓會員說，昨天才透過官方APP成功預定今天的瑜珈課程，沒想到今天赫見官網已經張貼暫停營業公告，回到APP一看發現課程已被取消，除此以外，館方沒有任何通知。

陳姓會員說，雖然之前有汐止館可能於10月結束營業的風聲，但沒想到來得這麼突然，事前也毫無其他徵兆，而且她已經預付3年的費用新台幣4萬多元，如今只使用1年多，剩下約3萬多元的費用也不知道能不能拿得回來，一起學瑜珈的同學都感到詫異、惶恐。

台北市簡任消保官葉家豪透過文字訊息回應，依據健身中心定型化契約應記載事項相關規定，業者無法正常營業影響消費者權益時，應至少24小時前通知消費者，並應於營業場所明顯處及網站公告。

此外，若是可歸責於業者的事由導致不能繼續履約者，消費者得終止契約，業者應依未到期時間比例計算餘額退還予消費者，並依約支付違約金。

葉家豪說，截至今天中午12時止，今年已受理128件全真瑜珈健身相關的消費爭議申訴案，市府相當重視此案，將會同體育局啟動行政調查，要求業者說明受影響人數及賠償措施，並提供消費者協助，以維護消費者權益。