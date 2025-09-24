台塑楊梅農場頂級有機哈密瓜盛產 搶攻秋節送禮商機

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑楊梅有機生態農場哈密瓜採「一株一果」精緻管理原則。台塑企業／提供
台塑楊梅有機生態農場近年推動高值化作物栽培，今年有機哈密瓜盛產大豐收，哈密瓜果肉吃起來香甜美多汁，可媲美日本頂級哈密瓜，品質深受肯定，成為中秋節高檔送禮首選。

台塑楊梅有機生態農場栽種哈密瓜至今已邁入第七年，技術團隊秉持「一株一果」精緻管理原則，導入微生物菌與天敵防治技術，有效控制病蟲害，今年加上氣候因素，果實甜度由初期的10度，提升到最高17度，甜度爆表，甜度穩定維持在14至15度，平均每顆重約1.5到2公斤，非常適合送禮，今年首度限量推出頂級有機哈密瓜禮盒每盒699元起，可於台塑蔬菜購物網、棉花田、新光三越和遠東百貨City Super等超市購買。

從早期以葉菜類為主的生產型有機農場，近年逐步轉型為休閒觀光農場，投入高值化作物種植。台塑楊梅有機生態農場自2018年起，投入哈密瓜栽培，初期多次前往日本靜岡、茨城等地，與當地農友交流，並邀請日本技師來台指導。

雖然學習到整蔓留果與植株管理技巧，但日本並無有機哈密瓜栽培經驗，病蟲害問題始終無法克服，甚至曾因整棟植株遭病蟲害全數廢耕，團隊一度失去信心。加上北部氣候與楊梅紅土特性（乾時硬如磚、濕時黏如泥）讓作物選擇與栽培技術面臨極大挑戰。

在士氣低落之際，農場轉向本土資源，與台灣農業改良場合作，導入益蟲防治技術（如以瓢蟲吃蚜蟲、菸盲椿象吃銀葉粉蝨），並從土壤源頭著手管理，強化土壤健康，讓作物根系發達、植株強壯，逐步建立有機栽培技術基礎，品質大幅提升。

台塑楊梅有機生態農場秉持永續農業理念，推動高品質、有機、安全的農產品供應，也為消費者提供更安心的選擇。

