500盤2025／歷屆評審最愛！500盤5周年Top10菜色揭曉

歷經5屆評選，「500盤」公布5年來得盤最高的十大菜色。這十道料理不僅代表台灣餐飲的精湛工藝與創意巧思，更是歷屆評審心中最難忘、最具指標性的經典之作。從傳統經典到創新風味，每一道都展現出食材的極致表現與廚藝的深厚功力，象徵台灣飲食文化的高峰，絕對是饕客必追的十大美味清單。

◎5年得盤數：11盤：「晶華軒」的「鱈蟹西施泡飯」

這道來自「晶華軒」的「鱈蟹西施泡飯」，不但締造連續5年入榜紀錄，更創下5年最高得盤數，歷年來獲得國際名廚江振誠、台北101董事長賈永婕、綜藝教父王偉忠等名人評審青睞。

談到「鱈蟹西施泡飯」的發想歷程，台北晶華酒店「晶華軒」中餐廚藝總監鄔海明坦言，其實是源自他對食材永續利用的初衷。「當時我們在做『花雕玉液蒸鱈場蟹柳』這道菜時，用掉了蟹腳，但蟹肉和蟹殼還沒有被充分發揮。」他靈機一動，先把蟹殼炒香，再與沙公、白蝦、龍蝦一同熬煮湯底，呈現出迷人的橘紅色。高湯中加入鱈場蟹肉、澳洲帝王蝦、北海道干貝與台灣當令蔬菜，最後撒上炸過的泰國香米，在入口時多了一抹酥脆口感。

關於風味設計，鄔海明也下了一番功夫。他解釋：「在香港人的飲食觀念裡，螃蟹偏寒涼，蝦則屬燥熱，把兩者結合，能達到一種理想平衡。再者，螃蟹帶來『鮮味』，蝦則提供『甜味』，合在一起，恰好能呈現『又鮮又甜』的滋味。」

「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」。圖／500輯攝影團隊提供

「蓬萊排骨酥」是「金蓬萊遵古台菜」主廚陳博璿，家傳三代的招牌菜色之一，也是歷屆「500盤」長紅菜色，連續5年入榜，人氣始終不墜。

「排骨酥」是非常具代表性的台菜之一，冠上「蓬萊」之名的「蓬萊排骨酥」，更加不同凡響。選用適合酥炸、肥瘦相間的豬腹協排，以陳家祖傳獨家秘方、從不外傳的醬料醃製，下鍋前要先抓粉、裹上蛋黃，接著再以不同油溫炸兩次。臨上桌前，還要多一道「擠」的工序，由師傅先將肉往下擠，露出一小截骨頭，好讓客人只要輕輕一拉，就能輕鬆去骨，在細節中盡顯待客之道。

◎5年得盤數：9盤：「金蓬萊遵古台菜」的「蔥燒煨參海膽麵」

「金蓬萊遵古台菜」的「蔥燒煨參海膽麵」。圖／500輯攝影團隊提供

「金蓬萊遵古台菜」這次以兩道菜品，進入5周年10大得盤榜單；若「蓬萊排骨酥」展現的是世代傳承的手藝，「蔥燒煨參海膽麵」則體現了主廚獨到的創意。

以蔥油拌麵鋪底，上頭覆滿濃香綿滑的海膽與軟Q入味的海參，再灑滿辛香蔥花，一整碗大氣上桌時，立即讓人感受到澎湃海味、視覺效果十足。當服務人員俯身輕輕拌勻，飽含蔥油的麵條隨即被海膽的金黃與蔥花的碧綠緩緩包裹，油潤的光澤彷彿閃耀著海的氣息，入口時醇厚的鮮與悠長的甜接踵而至，讓人在驚喜連連之餘，完全捨不得放下筷子。

◎5年得盤數：9盤：「鼎泰豐」的「蛋炒飯」

「鼎泰豐」的「什蔬蛋炒飯」。圖／鼎泰豐提供

「鼎泰豐蛋炒飯」看似家常，卻一舉擊敗許多大菜，在5屆「500盤」中狂掃9盤。台灣大哥大總經理林之晨、國際知名導演蔡明亮、時裝品牌夏姿・陳（SHIATZY CHEN）創辦人暨設計總監陳彩霞等，都著迷於它高溫快炒下的鑊氣香。

「鼎泰豐蛋炒飯」採用優質台梗九號米，在火候油溫精控下，炒出粒粒分明、蛋香四溢的黃金蛋炒飯，並提供蝦仁、肉絲、蝦仁肉絲、排骨與什蔬蛋炒飯多種選擇。喜事國際時尚集團創辦人馮亞敏，便對「什蔬蛋炒飯」讚譽有加，「這道什蔬蛋炒飯清爽、粒粒分明，會隨季節更換時令蔬菜。看似簡單，卻需要極高的努力才能做到如此優化。」

◎5年得盤數：8盤：「六品小館」的「豆干肉絲」

「六品小館」的「豆干肉絲」。圖／500輯攝影團隊提供

「豆干肉絲」是「六品小館」飄香40年的鎮店名菜，在歷屆「500盤」中的表現更是不遑多讓，創下連續5年進榜、累計拿下8盤的傲人記錄。

「豆干肉絲」看似家常，卻是一道細節滿滿的工夫菜。首先是干絲要手切得夠係、夠均勻，再者是牛肉絲或豬肉絲的醃料調製與火侯控制，要做到鑊氣飄香卻不能焦，方能成就這道看似尋常卻不凡的經典好味道。

美學大師蔣勳，便以「經典」二字評論這道菜。「這裡的豆干是一刀刀片出來後再切絲，因此豆干較鬆，沒有機器壓乾絲的那種緊，才能在快炒這麼短的時間內入味。」

「PASTi」的「阿瑪菲烤白帶魚捲煙燻起司」圖／摘自官方FB

「阿瑪菲烤白帶魚捲煙燻起司」是5屆「500盤」10大菜色中唯一的西菜，創作靈感源自「PASTi」主廚Hans在義大利南部阿瑪菲海岸（Amalfi Coast），所嘗到的搭配煙燻乳酪的白帶魚。

將白帶魚夾著煙燻起司做成卷，先煎再烤，再淋上一點橄欖油。Fika Fika Cafe創辦人陳志煌表示：「鮮美多汁的魚肉、起司鹹香及橄欖油香氣交織一塊，外酥內軟無敵美味！」Vogue亞太區編輯總監孫怡也對這道菜念念不忘：「那個口感和味道都太特別了，smoked cheese很香、魚很嫩！」

◎5年得盤數：7盤：「驥園川菜餐廳」的「砂鍋土雞湯」

「驥園川菜餐廳」的「砂鍋土雞湯」。圖／聯合報系資料照

「砂鍋土雞湯」是「驥園川菜餐廳」的鎮店名菜，美味的關鍵就在兩個字——「費工」。特別選用來自台灣東部、重量落在2.5到3斤的蘆花雞老母雞，先用30隻老母雞連續熬煮8小時，接著再加入陳年金華火腿、干貝等食材入鍋，繼續煮上3到4小時；湯色白濁、滋味濃厚的招牌湯頭，就是這樣煮出來的。

不僅湯頭鮮美濃郁，雞肉同樣保有軟嫩多汁、不乾不柴的口感，這也是「砂鍋土雞湯」最讓人驕傲、也最讓饕客著迷的地方。評審寶元紀總經理蔡明倫表示：「這道湯不只暖身，也彰顯川菜對火候與時間的嚴謹。」

「晶華軒」的「生拆蟹膏麻婆豆腐」。圖／500輯攝影團隊提供

「生拆蟹膏麻婆豆腐」這道菜，是不折不扣的「白飯殺手」。主廚先將擁有飽滿蟹黃與蟹膏的沙母清蒸，保留最原始的海味鮮甜，接著再細心拆解出蟹肉。蟹殼的部分也不浪費，悉心熬成鮮美的濃郁高湯，為整道菜打下底蘊。

豆腐則在高湯與多種正宗四川香料的慢火熬煮下，吸收麻婆的辛香與蟹湯的鮮甜。上桌時底部鋪滿蟹黃、蟹膏與鮮嫩蟹肉，再蓋上蟹蓋，最後淋上提煉出的蟹油，香氣襲人。評審昆凌坦言：「有層次感，濃郁微辣，帶有蟹膏的風味，有一種高級，多層次的辣度，適合配飯，可以來很多碗飯。」

◎5年得盤數：6盤：「頤宮」的「火焰片皮鴨」

「頤宮」的「火焰片皮鴨」。圖／君品酒店提供

「火焰片皮鴨」是識貨老饕上「頤宮」吃飯，必點的工夫菜之一；五年來持續獲得知名星座專家唐綺陽、昆凌、徐若瑄、威士忌達人林一峰等評審青睞。主廚選用宜蘭產、重達3.5公斤的北京鴨；鴨子必須夠大隻、油脂夠充足，才能在逼出誘人鴨油香色的同時，肉質依舊多汁可口不乾柴。

「火焰片皮鴨」的製作過程相當繁複，先在鴨肚塞入八角、特製醬料、五香粉、鹽糖等香料醃製兩天入味；再過熱水，淋上鴨醋水；接著放進風乾室曬半天，最後才能入鴨爐烘烤。

在吃法方面，也相當多元。除了傳統搭配小黃瓜、蔥段與甜麵醬的經典吃法外，也可以將鴨皮結合莫札瑞拉起司、蘿蔓萵苣和桂花醬，融合中西風味。此外還有鴨架粥、酸菜鴨架湯、芋頭鴨絲米粉湯、七彩炒鴨絲等選項，每一種吃法都令人回味無窮。

◎5年得盤數：6盤：「明福台菜海產」的「鮑魚糯米雞湯」

「明福台菜海產」的「鮑魚糯米雞湯」。圖／高琹雯提供

「明福台菜海產」的「佛跳牆」聞名遐邇，「鮑魚糯米雞湯」卻在連續5屆「500盤」榜單中更受青睞，總共獲得6盤肯定。美食評論家高琹雯、PChome集團董事長詹宏志、知名製片邱瓈寬等多位評審，都將一盤投給了它。

「鮑魚」雖然高級，卻不是這道菜的重點；「糯米雞湯」才是精華所在。主廚先在全雞內塞了糯米，再把塞了糯米的雞，放進去雞湯熬煮。最後再剪開雞身，讓糯米流出來，吃起來既溫暖又舒心。

詹宏志表示，「佛跳牆」非常出名，但佛跳牆非常仰賴材料等級；「而糯米雞湯的精彩就在於，糯米跟雞都不是昂貴材料，完全要靠本事，保有非常正統的台菜口味的系統，高湯極佳，雞肚裡的糯米飽吸湯汁，非常入味。」

