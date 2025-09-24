快訊

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

聽新聞
0:00 / 0:00

Super Junior利特代言！金門高粱×CHOYA桶陳新作 小7、全家同步預購

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
黑松首次集結旗下兩大代理品牌，攜手金門酒廠與CHOYA推出全新跨界之作「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松首次集結旗下兩大代理品牌，攜手金門酒廠與CHOYA推出全新跨界之作「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松公司攜手金門酒廠與日本第一梅酒品牌CHOYA，再次推出跨界新作「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」，以特製梅酒橡木桶進行熟成，讓高粱酒融入南高梅的果香鹹鮮氣息，展現前所未見的細緻層次。

「創世者」系列自2023年問世以來，以高粱結合威士忌桶陳工藝掀起熱潮，本次新作更加入CHOYA梅酒桶，經過重烤慢炙工藝，使梅果酸香滲入木質毛細孔中，賦予酒液琥珀色澤與獨特芬芳。

品牌形象大使、韓國天團Super Junior隊長利特，再度跨海代言。他以「外柔內剛」形象詮釋酒款濃烈卻優雅的氣質，並親自品飲後大讚口感「柔順微甜、香氣圓潤」，號召粉絲必嚐。「威士忌教父」Charles MacLean，更形容這款酒「宛如珠寶盒」，梅果清香與木質層次交織出細膩風味，尾韻宛如香水般迷人。

「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」即日起於全台酒類專賣店販售，9月24日上午11點起同步開放7-ELEVEN與全家預購，建議售價2,580元。黑松也祭出限量利特小卡與海報抽獎活動，粉絲千萬別錯過。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松再度跨海邀約利特擔任「創世者」品牌形象大使，以細膩形象詮釋「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」的優雅柔和。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松再度跨海邀約利特擔任「創世者」品牌形象大使，以細膩形象詮釋「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」的優雅柔和。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
利特親自品飲「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」後也忍不住大讚口感柔順微甜，酒款香氣圓潤宜人，號召粉絲「一定要來嚐嚐看！」圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
利特親自品飲「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」後也忍不住大讚口感柔順微甜，酒款香氣圓潤宜人，號召粉絲「一定要來嚐嚐看！」圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」以特殊訂製CHOYA桶結合重烤慢炙工藝，使梅酒的清酸與酯香滲入橡木桶孔洞中，賦予酒液琥珀色澤與梅果香氣。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」以特殊訂製CHOYA桶結合重烤慢炙工藝，使梅酒的清酸與酯香滲入橡木桶孔洞中，賦予酒液琥珀色澤與梅果香氣。圖／黑松提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 威士忌 Super Junior

延伸閱讀

中職／看悍將藍有親切感 SJ利特開球邀富邦大董來看演唱會

外網票選「KPOP最強隊長」TOP15出爐！第一名當之無愧！但是...GD呢？

睽違18年Alfa Romeo重返台灣 Giulia、Stelvio與性能旗艦Giulia Quadrifoglio登台

台粉買不到大巨蛋演唱會崩潰！SJ主動爭取加場成了

相關新聞

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，在台開業20年，目前全台共有13間分店，怎料業者無預警公告，因內部營運與調整人力安排尚在調整中...

500盤2025／歷屆評審最愛！500盤5周年Top10菜色揭曉

歷經5屆評選，「500盤」公布5年來得盤最高的十大菜色。這十道料理不僅代表台灣餐飲的精湛工藝與創意巧思，更是歷屆評審心中...

Super Junior利特代言！金門高粱×CHOYA桶陳新作 小7、全家同步預購

黑松公司攜手金門酒廠與日本第一梅酒品牌CHOYA，再次推出跨界新作「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」，以特製梅酒橡木桶...

貢寮區漁會推主打貢寮鮑海鮮禮盒 中秋烤肉限期下訂免運優惠

中秋節快到了，新北市貢寮區漁會行銷由東北角代表水產「貢寮鮑」，加上透抽、白蝦、青花魚和手工花枝丸等在地漁獲的「中秋鮑鮮禮...

爸媽安心、網紅狂推！十大彌月蜂蜜長崎蛋糕 它靠全台唯一潔淨加持奪冠

人氣、口感、價格一次掌握！新手爸媽挑選彌月禮盒不踩雷，香甜綿密又精緻好看，分享滿滿祝福與心意。

爭鮮「這個梗」衝網路口碑榜 網友買單嗎？

壽司頭套引爆網友兩派戰火，有人嫌材質是紙「滅火」；也有人覺得造型可愛，怎麼樣可以免費領取？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。