聽新聞
0:00 / 0:00
Super Junior利特代言！金門高粱×CHOYA桶陳新作 小7、全家同步預購
黑松公司攜手金門酒廠與日本第一梅酒品牌CHOYA，再次推出跨界新作「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」，以特製梅酒橡木桶進行熟成，讓高粱酒融入南高梅的果香鹹鮮氣息，展現前所未見的細緻層次。
「創世者」系列自2023年問世以來，以高粱結合威士忌桶陳工藝掀起熱潮，本次新作更加入CHOYA梅酒桶，經過重烤慢炙工藝，使梅果酸香滲入木質毛細孔中，賦予酒液琥珀色澤與獨特芬芳。
品牌形象大使、韓國天團Super Junior隊長利特，再度跨海代言。他以「外柔內剛」形象詮釋酒款濃烈卻優雅的氣質，並親自品飲後大讚口感「柔順微甜、香氣圓潤」，號召粉絲必嚐。「威士忌教父」Charles MacLean，更形容這款酒「宛如珠寶盒」，梅果清香與木質層次交織出細膩風味，尾韻宛如香水般迷人。
「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」即日起於全台酒類專賣店販售，9月24日上午11點起同步開放7-ELEVEN與全家預購，建議售價2,580元。黑松也祭出限量利特小卡與海報抽獎活動，粉絲千萬別錯過。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言