快訊

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

科幻變現實？複製人器官農場的概念怎麼來

流通商戰／百貨逆勢拚電商 不怕實體店業績更難做？

好市多中秋應景品滿滿 線上和賣場湧現搶購潮

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
好市多中秋應景品滿滿，線上和賣場湧現搶購潮。圖／臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」
好市多中秋應景品滿滿，線上和賣場湧現搶購潮。圖／臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」

中秋節就是要烤不停！美式賣場好市多（Costco）中秋應景品賣翻。有會員分享，到賣場想買烤爐，才發現滿萬元有商業配送，現場生鮮特價品集中區更方便採購，直呼好市多線上線下都商品滿滿，還問網友推薦哪款烤肉醬。

原po在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，到好市多南崁店想看看中秋要買的烤爐有多大，才知道買商品滿一萬可以商業配送，笑說，「應該不會只剩下我今天才知道吧。」另外發現南崁店生鮮區前都是當期特價品集中區，先前知道賣場入口會放當期特惠品，沒想到賣場中後段也有，之後單純要買DM特價品就更容易找了；此外，還要網友推薦好市多哪款沾醬或烤肉醬好吃？

不少網友分享商業配送經驗，比如買比較小的商品有規定買到一定的量才能免費配送，否則要收取運費；有網友認為買太重拿不動，可以商業配送很方便。遇到下雨天更是便民。還有人建議，買高單加體積大的再商業配送比較划算，「畢竟東西大有些人就是沒辦法自己運送」；也有人問，若滿多少免運，烤肉架可以買，辦活動需要幾組。

對於特價區也有網友分享，賣場入口處是擺特價的箱購類商品比較多，主要的活動區域是在生鮮冷凍前那區。有網友看到原PO照片，還說四物飲是不是特價很多，看到好多人都在搬。對於烤肉醬，有網友分享一款韓式醃肉醬，可以加蔥段、洋蔥、蒜頭一起醃製，時間不要超過3小時；有推薦一款韓式醃烤調味醬還不錯吃，也有人推胡椒鹽好吃，可惜一卡只能限購一組。

商品 好市多 烤肉

延伸閱讀

影／疑大白天吸毒後開車 他闖紅燈在台南好市多旁連撞轎車、機車

好市多熱門月餅開賣 老饕建議1時間再去搶便宜：幾乎半價

好市多限時推出「1保鮮神器」效果驚人 蔬果放一週不壞 網大讚：必搶

超市量販開賣日本麝香葡萄單盒299元起 日本新品種「陽光紅麝香」好市多初亮相

相關新聞

來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，在台開業20年，目前全台共有13間分店，怎料業者無預警公告，因內部營運與調整人力安排尚在調整中...

500盤2025／歷屆評審最愛！500盤5周年Top10菜色揭曉

歷經5屆評選，「500盤」公布5年來得盤最高的十大菜色。這十道料理不僅代表台灣餐飲的精湛工藝與創意巧思，更是歷屆評審心中...

Super Junior利特代言！金門高粱×CHOYA桶陳新作 小7、全家同步預購

黑松公司攜手金門酒廠與日本第一梅酒品牌CHOYA，再次推出跨界新作「創世者×CHOYA桶陳金門高粱酒」，以特製梅酒橡木桶...

貢寮區漁會推主打貢寮鮑海鮮禮盒 中秋烤肉限期下訂免運優惠

中秋節快到了，新北市貢寮區漁會行銷由東北角代表水產「貢寮鮑」，加上透抽、白蝦、青花魚和手工花枝丸等在地漁獲的「中秋鮑鮮禮...

爸媽安心、網紅狂推！十大彌月蜂蜜長崎蛋糕 它靠全台唯一潔淨加持奪冠

人氣、口感、價格一次掌握！新手爸媽挑選彌月禮盒不踩雷，香甜綿密又精緻好看，分享滿滿祝福與心意。

爭鮮「這個梗」衝網路口碑榜 網友買單嗎？

壽司頭套引爆網友兩派戰火，有人嫌材質是紙「滅火」；也有人覺得造型可愛，怎麼樣可以免費領取？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。