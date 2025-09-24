好市多中秋應景品滿滿 線上和賣場湧現搶購潮

中秋節就是要烤不停！美式賣場好市多（Costco）中秋應景品賣翻。有會員分享，到賣場想買烤爐，才發現滿萬元有商業配送，現場生鮮特價品集中區更方便採購，直呼好市多線上線下都商品滿滿，還問網友推薦哪款烤肉醬。

原po在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，到好市多南崁店想看看中秋要買的烤爐有多大，才知道買商品滿一萬可以商業配送，笑說，「應該不會只剩下我今天才知道吧。」另外發現南崁店生鮮區前都是當期特價品集中區，先前知道賣場入口會放當期特惠品，沒想到賣場中後段也有，之後單純要買DM特價品就更容易找了；此外，還要網友推薦好市多哪款沾醬或烤肉醬好吃？

不少網友分享商業配送經驗，比如買比較小的商品有規定買到一定的量才能免費配送，否則要收取運費；有網友認為買太重拿不動，可以商業配送很方便。遇到下雨天更是便民。還有人建議，買高單加體積大的再商業配送比較划算，「畢竟東西大有些人就是沒辦法自己運送」；也有人問，若滿多少免運，烤肉架可以買，辦活動需要幾組。

對於特價區也有網友分享，賣場入口處是擺特價的箱購類商品比較多，主要的活動區域是在生鮮冷凍前那區。有網友看到原PO照片，還說四物飲是不是特價很多，看到好多人都在搬。對於烤肉醬，有網友分享一款韓式醃肉醬，可以加蔥段、洋蔥、蒜頭一起醃製，時間不要超過3小時；有推薦一款韓式醃烤調味醬還不錯吃，也有人推胡椒鹽好吃，可惜一卡只能限購一組。