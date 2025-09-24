來台20年！全真瑜珈6分店「無預警停業」會員批詐騙：亞力山大翻版

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」，在台開業20年，目前全台共有13間分店，怎料業者無預警公告，因內部營運與調整人力安排尚在調整中，雙北、桃園共6間分店將於近日暫停營業，消息曝光讓會員錯愕，擔憂恐成2007年連鎖健身俱樂部亞力山大翻版。

TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身在臉書粉專公告，因內部營運與調整人力安排尚在調整中，將於近日暫停或調整部分時段營業。業者表示，會加緊處理相關事宜，盡快恢復正常服務，造成會員不便，深感抱歉，並承諾會在最短時間內提供完整的後續說明與補償方案。

消息曝光，會員們紛紛炸鍋，「你們真的是一路騙，騙會員3年會費1年繳完，後來又賣會籍3年送1年很誇張」、「剛剛還在上課，回家就停業了，不負責任的全真」、「前幾天衛生紙、棉花棒開始不補了，還說最後一次收年繳會員，就是要殺最後一波，真的很爛」、「不公告退費，直接暫停營業，配套措施也沒有，單一會館會員是想直接不處理嗎？」。

而該起事件也讓人回想到2007年，連鎖健身俱樂部亞力山大，當年隱瞞財務狀況不佳，持續辦活動吸引新會員入會，並於同年底無預警停業，害消費者血本無歸，令不少人相當擔憂，「一個集團搞成這樣...亞歷山大翻版要來囉」、「亞歷山大的團體訴訟審了15年，各位會員做好心理準備了嗎」、「詐騙、惡質，又是亞歷山大的套路？」。