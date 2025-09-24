快訊

吳思瑤稱災變期徐榛蔚不在國內 羅智強批造謠吃人血饅頭

不光魚類和海鮮！英研究發現日常蔬菜裡也有「塑膠微粒」

羽球／戴資穎世界積分歸零！英球評讚球風優雅：最佳女單球員

貢寮區漁會推主打貢寮鮑海鮮禮盒 中秋烤肉限期下訂免運優惠

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市貢寮區漁會行銷「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，也是不錯的烤肉食材，10月1日前購買享優惠價及免運費宅配服務。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區漁會行銷「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，也是不錯的烤肉食材，10月1日前購買享優惠價及免運費宅配服務。圖／新北市漁業處提供

中秋節快到了，新北市貢寮區漁會行銷由東北角代表水產「貢寮鮑」，加上透抽、白蝦、青花魚和手工花枝丸等在地漁獲的「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，更是烤肉的美味食材。10月1日前購買享優惠價，並有免運費宅配服務。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，為了讓大家在中秋節可以享用優質海產，今年推出兩款優惠組合，讓消費者可以用更優惠的價格，一次備妥中秋團圓佳餚。優惠期間購買禮盒免運費，購買禮盒的同時，加購商品也享有免運優惠，買越多省越多。

貢寮中秋鮑鮮禮盒組合A包含鮮凍九孔4包（300g/包），原價1400元，優惠期間特價1200元。組合B包含鮮凍九孔1包（300g/包）、船凍透抽1包（350g）、頂級青花魚1包（200g）、手工花枝丸1包（12顆約400g/包）、鮮凍東北角純海水養殖白蝦1包（300g），原價1250元，優惠期間特價需1200元。

新北市漁業處說，東北角海域水質清澈、營養源豐富，孕育了許多優質漁產。最具代表性的「貢寮鮑」，生長在貢寮區沿海半開放式天然海水養殖池，擁有近乎天然的生長環境與寬闊活動空間，所以肉質爽脆鮮甜，簡單火烤即可展現香Q口感。

漁業處指出，中秋節月圓人團圓，餐桌上不宜沒有來自大海的鮮味。貢寮區漁會推出的兩款禮盒，除了招牌貢寮鮑，也匯聚東北角特色水產品，純海水養殖的白蝦肉質紮實鮮甜，船凍透抽新鮮彈牙，無論中秋烤肉或佳節料理，都能成為餐桌上的主角。

漁業處表示，「貢寮鮑」口感脆甜鮮美，加上市府未上市水產品抽驗把關，是讓大家可以安心享用的美味在地海產，在中秋佳節團聚時刻，推薦多加利用貢寮區漁會中秋節禮盒團購宅配到府服務，闔家享用美味漁產。

有意購買「中秋鮑鮮禮盒」的民眾，可上貢寮區漁會的官方網站查詢，連結下訂網址下單，或致電訂購專線(02)2490-1193。

新北市貢寮區漁會行銷「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，也是不錯的烤肉食材，10月1日前購買享優惠價及免運費宅配服務。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區漁會行銷「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，也是不錯的烤肉食材，10月1日前購買享優惠價及免運費宅配服務。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區漁會行銷「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，也是不錯的烤肉食材，10月1日前購買享優惠價及免運費宅配服務。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區漁會行銷「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，也是不錯的烤肉食材，10月1日前購買享優惠價及免運費宅配服務。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區漁會行銷「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，也是不錯的烤肉食材，10月1日前購買享優惠價及免運費宅配服務。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區漁會行銷「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，也是不錯的烤肉食材，10月1日前購買享優惠價及免運費宅配服務。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區漁會行銷「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，也是不錯的烤肉食材，10月1日前購買享優惠價及免運費宅配服務。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區漁會行銷「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，也是不錯的烤肉食材，10月1日前購買享優惠價及免運費宅配服務。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區漁會行銷「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，也是不錯的烤肉食材，10月1日前購買享優惠價及免運費宅配服務。圖／新北市漁業處提供
新北市貢寮區漁會行銷「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，也是不錯的烤肉食材，10月1日前購買享優惠價及免運費宅配服務。圖／新北市漁業處提供

中秋節 貢寮 禮盒

延伸閱讀

全國周休三日試辦月？4連假實現上班族、學生夢想 網樂翻：提醒大家別太奴

電商搶秋節烤肉商機

政院考量通膨因素 關鍵物資降稅再延半年

更保台中分會結合企業 捐贈物資助更生家庭

相關新聞

爭鮮「這個梗」衝網路口碑榜 網友買單嗎？

壽司頭套引爆網友兩派戰火，有人嫌材質是紙「滅火」；也有人覺得造型可愛，怎麼樣可以免費領取？

貢寮區漁會推主打貢寮鮑海鮮禮盒 中秋烤肉限期下訂免運優惠

中秋節快到了，新北市貢寮區漁會行銷由東北角代表水產「貢寮鮑」，加上透抽、白蝦、青花魚和手工花枝丸等在地漁獲的「中秋鮑鮮禮...

爸媽安心、網紅狂推！十大彌月蜂蜜長崎蛋糕 它靠全台唯一潔淨加持奪冠

人氣、口感、價格一次掌握！新手爸媽挑選彌月禮盒不踩雷，香甜綿密又精緻好看，分享滿滿祝福與心意。

世界最美的聲音…台灣跨世代的回憶 維也纳少年合唱團來台

被譽為「世界最美聲音」的維也納少年合唱團再度來台，10月18日起於高雄、台北、新竹、台中巡迴演出。此次來台的是舒伯特團，...

連3天買1送1！鼎王新品牌「六米麻辣滷味」　麻辣米血、蒜辣豆乾必吃

以麻辣鍋著稱的鼎王餐飲集團，今秋正式跨足滷味市場，於台北西門町商圈推出全新「六米麻辣滷味」，店內提供有銷魂麻辣米血、蒜小...

「全家」洪瑞珍三明治「花生芝麻麻糬」強勢回歸！再推「泰奶奶蓋QQ」

迎接教師節、中秋節連假，如果想要簡單出遊踏青，準備麵包、三明治、飯糰等輕食最方便。全家便利商店以「便利鮮食」、「正港台味...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。