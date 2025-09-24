貢寮區漁會推主打貢寮鮑海鮮禮盒 中秋烤肉限期下訂免運優惠

中秋節快到了，新北市貢寮區漁會行銷由東北角代表水產「貢寮鮑」，加上透抽、白蝦、青花魚和手工花枝丸等在地漁獲的「中秋鮑鮮禮盒」，送禮自用都合適，更是烤肉的美味食材。10月1日前購買享優惠價，並有免運費宅配服務。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，為了讓大家在中秋節可以享用優質海產，今年推出兩款優惠組合，讓消費者可以用更優惠的價格，一次備妥中秋團圓佳餚。優惠期間購買禮盒免運費，購買禮盒的同時，加購商品也享有免運優惠，買越多省越多。

貢寮中秋鮑鮮禮盒組合A包含鮮凍九孔4包（300g/包），原價1400元，優惠期間特價1200元。組合B包含鮮凍九孔1包（300g/包）、船凍透抽1包（350g）、頂級青花魚1包（200g）、手工花枝丸1包（12顆約400g/包）、鮮凍東北角純海水養殖白蝦1包（300g），原價1250元，優惠期間特價需1200元。

新北市漁業處說，東北角海域水質清澈、營養源豐富，孕育了許多優質漁產。最具代表性的「貢寮鮑」，生長在貢寮區沿海半開放式天然海水養殖池，擁有近乎天然的生長環境與寬闊活動空間，所以肉質爽脆鮮甜，簡單火烤即可展現香Q口感。

漁業處指出，中秋節月圓人團圓，餐桌上不宜沒有來自大海的鮮味。貢寮區漁會推出的兩款禮盒，除了招牌貢寮鮑，也匯聚東北角特色水產品，純海水養殖的白蝦肉質紮實鮮甜，船凍透抽新鮮彈牙，無論中秋烤肉或佳節料理，都能成為餐桌上的主角。

漁業處表示，「貢寮鮑」口感脆甜鮮美，加上市府未上市水產品抽驗把關，是讓大家可以安心享用的美味在地海產，在中秋佳節團聚時刻，推薦多加利用貢寮區漁會中秋節禮盒團購宅配到府服務，闔家享用美味漁產。