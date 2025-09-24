爭鮮「這個梗」衝網路口碑榜 網友買單嗎？

爭鮮迴轉壽司店員先前因活動配戴壽司頭套，結果有趣畫面在網路爆紅，不少人敲碗販售頭套。爭鮮迴轉壽司表示，9月23日至9月25日，爭鮮會員於爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS，單筆消費滿650元，可獲得一頂頭套，款式隨機不挑款，活動期間依現場庫存為主。然而當實體照曝光後，不少網友表示，「誰會花650元為了買紙材質的頭套」、「以為是布偶帽」；但也有人認為，「現在投資下去就不用煩惱萬聖節了」。

壽司頭套共3款 網友：鮭魚卵那個好可愛

FB／爭鮮日式連鎖口碑聲量排行榜

根據「日式連鎖」網路口碑聲量排行榜，發現近三天（2025/9/20～2025/9/22）網路聲量第三名是爭鮮，其中熱門關鍵字是鮭魚。頭套有「鮭魚、干貝、鮭魚卵」共3款，一名爭鮮店員發文表示，「這個鮭魚卵真的很像釋迦頭真的會有人喜歡嗎？一堆客人打電話來在問這個頭套」，吸引不少網友留言回覆，「鮭魚卵那個，我出500，認真的」、「好可愛」。

焦糖鮭魚握壽司兩貫優惠價60元！新品藍莓乳酪蛋糕獲好評

此外，爭鮮也推出限時「焦糖鮭魚握壽司1+1」優惠活動，原價80元、現在只要60元即可品嚐兩貫，活動只到本週四（25日）截止，且限定內用。而新品「糖燄藍莓熔乳酪」也有不少網友討論，乳酪蛋糕配上炙燒焦糖、餅底、藍莓一起吃，有人表示，「完全不輸咖啡廳、甜點店賣的」、「我有點過這個，真的好吃」，如果民眾近期有計畫到爭鮮領取聯名頭套，不妨順便把這波優惠、新品一起吃起來！

