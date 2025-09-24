快訊

高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

聽新聞
0:00 / 0:00

爭鮮「這個梗」衝網路口碑榜 網友買單嗎？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
日式連鎖口碑聲量排行榜
日式連鎖口碑聲量排行榜

爭鮮迴轉壽司店員先前因活動配戴壽司頭套，結果有趣畫面在網路爆紅，不少人敲碗販售頭套。爭鮮迴轉壽司表示，9月23日至9月25日，爭鮮會員於爭鮮迴轉壽司或爭鮮PLUS，單筆消費滿650元，可獲得一頂頭套，款式隨機不挑款，活動期間依現場庫存為主。然而當實體照曝光後，不少網友表示，「誰會花650元為了買紙材質的頭套」、「以為是布偶帽」；但也有人認為，「現在投資下去就不用煩惱萬聖節了」。

FB／爭鮮

壽司頭套共3款　網友：鮭魚卵那個好可愛

日式連鎖口碑聲量排行榜

根據「日式連鎖」網路口碑聲量排行榜，發現近三天（2025/9/20～2025/9/22）網路聲量第三名是爭鮮，其中熱門關鍵字是鮭魚。頭套有「鮭魚、干貝、鮭魚卵」共3款，一名爭鮮店員發文表示，「這個鮭魚卵真的很像釋迦頭真的會有人喜歡嗎？一堆客人打電話來在問這個頭套」，吸引不少網友留言回覆，「鮭魚卵那個，我出500，認真的」、「好可愛」。

焦糖鮭魚握壽司兩貫優惠價60元！新品藍莓乳酪蛋糕獲好評

此外，爭鮮也推出限時「焦糖鮭魚握壽司1+1」優惠活動，原價80元、現在只要60元即可品嚐兩貫，活動只到本週四（25日）截止，且限定內用。而新品「糖燄藍莓熔乳酪」也有不少網友討論，乳酪蛋糕配上炙燒焦糖、餅底、藍莓一起吃，有人表示，「完全不輸咖啡廳、甜點店賣的」、「我有點過這個，真的好吃」，如果民眾近期有計畫到爭鮮領取聯名頭套，不妨順便把這波優惠、新品一起吃起來！

看更多網路溫度計文章
交通卡好康懶人包！悠遊付網路聲量贏過一卡通原因是？
日式餐飲人氣標章榜單揭曉　壽司郎、藏壽司蟬聯！IP聯名或成流量密碼？
壽司控吃爆！爭鮮推DINOTAENG QUOKKA聯名周邊　藏壽司Ｘ史努比杯盤免費送
聯名款、公仔拚人氣！壽司郎Ｘhololive主題餐點　爭鮮盲抽5款超萌人氣IP
Threads掀「百香果冰沙之亂」脆友狂推：一次吃5顆　業者回應下架時間

迴轉壽司 爭鮮 鮭魚

延伸閱讀

壽司版8號出口《SUSHI DELIVERY》 外送還能遇到玉子燒跳舞異變

影／基隆黑白壽司賞創意PK 評審特別獎、人氣賞名單出爐

陸電影「731」上映首日開紅盤 陸口碑卻呈兩極化挨轟「對不起歷史」

影／基隆黑白壽司賞創意料理20日登場 發千張壽司券免費嘗

相關新聞

爭鮮「這個梗」衝網路口碑榜 網友買單嗎？

壽司頭套引爆網友兩派戰火，有人嫌材質是紙「滅火」；也有人覺得造型可愛，怎麼樣可以免費領取？

爸媽安心、網紅狂推！十大彌月蜂蜜長崎蛋糕 它靠全台唯一潔淨加持奪冠

人氣、口感、價格一次掌握！新手爸媽挑選彌月禮盒不踩雷，香甜綿密又精緻好看，分享滿滿祝福與心意。

世界最美的聲音…台灣跨世代的回憶 維也纳少年合唱團來台

被譽為「世界最美聲音」的維也納少年合唱團再度來台，10月18日起於高雄、台北、新竹、台中巡迴演出。此次來台的是舒伯特團，...

連3天買1送1！鼎王新品牌「六米麻辣滷味」　麻辣米血、蒜辣豆乾必吃

以麻辣鍋著稱的鼎王餐飲集團，今秋正式跨足滷味市場，於台北西門町商圈推出全新「六米麻辣滷味」，店內提供有銷魂麻辣米血、蒜小...

「全家」洪瑞珍三明治「花生芝麻麻糬」強勢回歸！再推「泰奶奶蓋QQ」

迎接教師節、中秋節連假，如果想要簡單出遊踏青，準備麵包、三明治、飯糰等輕食最方便。全家便利商店以「便利鮮食」、「正港台味...

L'Heure du Diamant鑽石詩翩 蕭邦博物館典藏骨董上海全球首度亮相

瑞⼠高級品牌蕭邦（Chopard）上周末於上海舉辦「鑽石詩翩」（L'Heure du Diamant）高級珠寶腕表展，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。