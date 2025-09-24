世界最美的聲音…台灣跨世代的回憶 維也纳少年合唱團來台

被譽為「世界最美聲音」的維也納少年合唱團再度來台，10月18日起於高雄、台北、新竹、台中巡迴演出。此次來台的是舒伯特團，由三月甫上任的義大利籍的尼可洛·莫雷羅 (Niccolò Morello) 擔任指揮。曲目除了史特勞斯的華爾茲及波卡舞曲、世界名曲、聖歌、奧地利民謠，也準備了台灣歌曲獻給本地的愛樂者，但曲目還在保密階段。

維也納少年合唱團此次來台由玉山銀行與玉山文教基金會贊助。這是玉山銀行第12度贊助維也納少年合唱團全台巡演，期望藉由音樂的力量，用歌聲傳遞愛與溫暖，善盡企業社會責任。

維也納少年合唱團創立於1498年，由9至14歲男童組成。1918年之前，合唱團隸屬於宮廷，只為皇家獻唱；奧匈帝國瓦解後落土民間，成為全球各地爭相邀請的合唱天使。這群擁有天籟之聲的小天使，以招牌的水手服、黃鶯般的歌聲風靡全球，1961年便應創立遠東音樂社的張繼高之邀，首度來台演出，迄今仍是許多愛樂者童年的共同記憶。

史上多位著名音樂家年幼時都曾加入此團成為團員，包括「交響樂之父」海頓以及「歌曲之王」舒伯特。目前維也納少年合唱團以四位奧地利音樂家為名，分成海頓團、莫札特團、舒伯特團與布魯克納團，輪流至世界各地巡迴演出。

維也納少年合唱團四團中，其中一團每週日都會和維也納愛樂以及維也納國立歌劇院的團員一起在皇家大教堂演出，這是他們自1498年起就建立的傳統，一直沿襲至今。這群合唱小天使也曾多次受邀參加「維也納新年音樂會」，與維也納愛樂同台演出。

1960年代，奧國政府將奧地利的國徽頒給維也納少年合唱團當作團徽，象徵至高無上的榮耀。2017年，維也納少年合唱團的歌唱傳統被聯合國教科文組織列為奧地利非物質文化遺產，堪稱奧地利國寶。

傳大藝術總經理周敦仁表示，今年將有23名團員來台，隨行有兩位教師指導學業，讓這群小天使兼顧表演與學業。而維也納少年合唱團到每個國家演出，都會演唱當地代表歌曲，不只要會用當地語言演唱，還必須了解歌曲的時代背景與意義，對這群小歌手來說是一堂堂「文化課」。傳大藝術已將台灣曲目交給指揮挑選，曲目保密中，「保證會帶來驚喜」。

●「玉山音樂饗宴—維也納少年合唱團」，10月18日在高雄衛武營音樂廳，21日在台北國家音樂廳，22日在新竹市

演藝廳，23日在台中市中山堂演出。門票由 OPENTIX 兩廳院文化生活熱賣中，玉山卡友享85折，玉山世界卡／無限卡享8折優惠，詳情請洽主辦單位傳大藝術(02)2771-5676，購票網址https://www.opentix.life/event/1942513744103194625?tapeID=en01fIBNz

