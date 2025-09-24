連3天買1送1！鼎王新品牌「六米麻辣滷味」　麻辣米血、蒜辣豆乾必吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
首間「六米麻辣滷味」插旗台北西門町。圖／鼎王餐飲集團提供
首間「六米麻辣滷味」插旗台北西門町。圖／鼎王餐飲集團提供

以麻辣鍋著稱的鼎王餐飲集團，今秋正式跨足滷味市場，於台北西門町商圈推出全新「六米麻辣滷味」，店內提供有銷魂麻辣米血、蒜小辣烏龍豆乾、辣個麻鴨腱帶等多種即食滷味。為慶祝新店開幕，店內也推出「指定商品買1送1」、「指定品項66折」等不同優惠方案。

觀察到消費者在休閒時的飲食趨勢，鼎王餐飲集團打造全新「六米麻辣滷味」，其名稱靈感源自台語「滷味」的諧音趣味，店內餐點以自家研發的獨門滷料配方，精心搭配多樣食材慢火細滷，採外帶即食形式，無需額外沾醬，冷熱皆宜，藉此為民眾提供便捷輕鬆的新型態滷味。

首推的招牌餐點「銷魂麻辣米血」將滷汁香氣滲入米芯，口感軟中帶Q，具有麻香與辣勁，每份50元；「蒜小辣烏龍豆干」則是選用厚切大黑豆干，吸飽烏龍茶香與蒜辣滷汁，搭配新鮮九層塔提香，有著涮嘴滋味，每份55元。除此之外，店內也設計「招牌麻辣系列」、「好辣鴨系列」，並以創意命名增添樂趣。包括有「辣個麻鴨腱帶」、「辣不辣鳥蛋」、「香香辣雞心」，以及香辣的鴨頭、鴨翅、鴨脖、鴨胗等部位，各品項每份30～85元不等。

為慶祝開幕，9月24日至9月26日期間，凡購買「銷魂麻辣米血」或「辣個麻鴨腱帶」皆享「買1送1」優惠，每日限量60份；9月27日至10月3日，開店至晚間18點前，凡購買「招牌麻辣」系列，全系列品項皆享66折優惠。另外即日起至9月30日，購買「銷魂麻辣米血」和「蒜小辣烏龍豆干」，免費加贈「辣個麻鴨腱帶」1份；加入六米麻辣滷味官方LINE領取優惠券，消費滿額招待「鑫鑫腸、膨膨皮、鴨脖」。

六米麻辣滷味規劃多款招牌小菜，每份30元起。圖／鼎王餐飲集團提供
六米麻辣滷味規劃多款招牌小菜，每份30元起。圖／鼎王餐飲集團提供
六米麻辣滷味以「銷魂麻辣米血」、「蒜小辣烏龍豆干」為招牌。圖／鼎王餐飲集團提供
六米麻辣滷味以「銷魂麻辣米血」、「蒜小辣烏龍豆干」為招牌。圖／鼎王餐飲集團提供
六米提供有招牌麻辣、好辣鴨系列。圖／鼎王餐飲集團提供
六米提供有招牌麻辣、好辣鴨系列。圖／鼎王餐飲集團提供

