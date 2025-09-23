「全家」洪瑞珍三明治「花生芝麻麻糬」強勢回歸！再推「泰奶奶蓋QQ」

迎接教師節、中秋節連假，如果想要簡單出遊踏青，準備麵包、三明治、飯糰等輕食最方便。全家便利商店以「便利鮮食」、「正港台味」二大特色系列鮮食，提供更多樣的新選擇，早餐主打拿了就走的石臼軟歐系列「真明太子軟法」、「火烤培根起司軟歐」、「莓果乳酪軟歐」；午餐推薦「全家」與台南庶民美食代表度小月餐廳聯名的「肉燥烤飯糰」、「擔仔炊粉湯」；如果臨時嘴饞或想充饑，「全家」推薦有國民三明治之稱的洪瑞珍三明治則有3款鹹甜新品「經典火腿玉米蛋」、「花生芝麻麻糬」、「泰奶奶蓋QQ」。

「全家」去年3月首次推出大份量、內餡豐富的大軟歐麵包，上市兩週業績較前年同期成長超過2成，看準消費者喜愛Q彈濕潤口感且保有穀物香氣的軟歐麵包，再推3款「石臼」軟歐新品，使用日本九州歷經4年改良的「熊本石臼研磨糯小麥粉」，粉體經石臼機研磨，不僅提升麵包保濕度、Q韌口感，更可保有小麥營養兼具麥香。

首推日本博多老字號「ふくや」辛子明太子製成的「真明太子軟法」，將明太子結合沙拉醬與奶油調製，鹹香微辣帶有奶油香氣和麵包麥香； 「火烤培根起司軟歐」內餡融合黑胡椒辛香與瘦肉培根碎，搭配雙色乳酪丁，肉香與起司交織、層次豐富；「莓果乳酪軟歐」內餡融合澳洲奶油乳酪、法國覆盆子果泥與蔓越莓乾，果香濃郁、乳香柔和。「全家」即日起至9月30日麵包全品項任選第二件6折。

有國民三明治之稱的洪瑞珍三明治自彰化起家，簡單樸實的滋味深受消費者喜愛，近年更跳脫台式傳統，推出多款創意口味。「全家」除了今年3月推出即造成轟動的「花生芝麻麻糬」強勢回歸，更新推出「泰奶奶蓋QQ」、「經典火腿玉米蛋」2款鹹甜好滋味，其中「泰奶奶蓋QQ」以道地泰奶餡、鮮奶油為基底，再加入寒天QQ，將手搖飲概念融入三明治變身為吃的飲料，售價皆為42元，限時搭配指定飲品享69元優惠。

「全家」飯糰與台南庶民美食代表度小月餐廳首次聯名推出「肉燥烤飯糰」，醬油炊飯內餡搭配細火慢燉的度小月肉燥，外層刷上鹹香醬汁，經過烘烤後散發復古焦香，售價42元。另推薦使用度小月靈魂肉燥的「擔仔炊粉湯」，新竹產地的炊粉吸附湯汁而不易爛，經典古早味湯底加入柴魚和紅蔥頭提味，湯底清爽不膩，特選度小月帆船牌肉燥，傳承古早味，售價79元。

瞄準教師節連假出遊潮，「全家」FamiPort提供取購票一站式服務，即日起獨家開賣「2025 Red Bull Jukebox點唱機演唱會」及「POPUPASIA 2025亞洲手創暨生活展」，以及劍湖山世界、義大世界極地氣墊水樂園、花蓮遠雄海洋公園票券通通有，另有交通、展覽、演唱會、運動賽事等近百種票券可選購，9月30日前至FamiPort購取交通票券，加贈百吉棒棒冰，送完為止。

此外，「全家」9月26日至9月29日購買指定飲料、冰品等滿300元立折30元；9月26日至9月29日「康康5」週末五六日加碼週一連假，牧場直送4.0牛奶雪糕、百吉布丁大雪糕、FamiCollection鹼性離子水800ml、可口可樂ZERO等指定商品可享同品項買一送一。即日起至9月25日購買指定麵食主餐即贈20元麵食主餐優惠券（限9月26日至9月28日使用）。

全家便利商店以「便利鮮食」、「正港台味」二大特色系列鮮食，提供郊外踏青飲食更多樣的選擇。圖／全家便利商店提供 全家便利商店、度小月餐廳攜手復刻傳統台式小吃，推出「肉燥烤飯糰」、「擔仔炊粉湯」。圖／全家便利商店提供 全家便利商店「石臼」軟歐系列新登場。圖／全家便利商店提供

