Gap品牌好友韋禮安最愛與老婆穿情侶裝 衣服共享也沒問題

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
丹寧與音樂，是Gap的重要基因。圖／Gap提供

丹寧之於Gap，即是品牌誕生的理由。1969年Gap創辦人Don Fisher因為找不到一條滿意的牛仔褲，決定開設第一間Gap門市，並把黑膠唱片與丹寧褲放在同一空間販售。自此，音樂與丹寧已是品牌個性的重要基因，今年秋冬，Gap攜手金曲創作才子韋禮安成為品牌好友。

韋禮安特別以全套丹寧現身活動，一致色調營造俐落質感。談到日常的穿搭風格，韋禮安也透露出夫妻相處的樂趣，他說「我私下最愛和太太一起穿情侶裝出門，也會特別留意她穿的顏色，再一起穿出同色系服裝，我們兩人的衣服也可以共穿」，談話間皆洩漏彼此的甜蜜好感情。

Gap也特別為韋禮安訂製拼接外套，胸前以紅白撞色字母彰顯Gap的美式基因，不同材質的丹寧質材與內襯拼接格紋的連帽設計，融合休閒與街頭風格。

今年秋季Gap以丹寧為主舞台，設計靈感取自生活場景，從布料的質感到版型的演繹，展現出丹寧獨有的個性。此外，Gap也以休閒單品打造更多穿搭靈感，連帽上衣、T恤與襯衫，都能與丹寧單品自由混搭，穿出舒適風格。

另外，Levi’s秋季Blue Tab藍標支線持續詮釋日式丹寧的極致之美。系列單品皆採用頂級日本丹寧布料製成，展現工藝與創新交匯，全系列透過嶄新線條與織造的獨家特點，將經典版型重新演繹，呈現煥然一新的日式丹寧風貌。男女裝系列主打海軍西裝短外套與海軍喇叭丹寧褲，重新演繹復古海軍工裝與古典水手褲風格。

