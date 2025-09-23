快訊

星宇航空10月1日全新菜單上線 攜手米其林推薦素食品牌「鈺善閣」

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
本季星宇航空也與台灣精品優格品牌「馬修嚴選」攜手合作，商務艙、豪經艙及經濟艙的機上早餐優格全面升級為馬修嚴選產品，讓乘客在享受美味的同時，也能維持消化道機能。圖／星宇航空提供
星宇航空將於2025年10月1日推出新一季菜單，持續與米其林星級主廚Chef Kin、PRESS BUTTER SAND合作，同時引進優格界精品「馬修嚴選」、職人燕麥奶「OATSIDE」。此外，更與連續五年榮獲《米其林指南》餐盤推薦的台灣頂級素食養身料理品牌「鈺善閣」合作，推出突破傳統的素食機上餐點，讓乘客在高空盡情享受多元化餐飲，兼顧乘客不同的選擇。

星宇航空表示，米其林星級主廚Chef Kin為東南亞航線商務艙打造全新餐點，前菜「柿子沙拉」將清甜柿子、鮮嫩海帶以及茴香巧妙融合，搭配金桔油醋汁帶來微酸爽口的層次感；商務艙部分，以台灣頂級起司品牌「慢慢弄」的瑞可塔起司，搭配裸麥麵包、新鮮巨峰葡萄以及綠葡萄，帶來層次豐富的味覺享受。

主菜「剝皮辣椒雞肉丸」搭配卡拉瑪塔橄欖呈現微辣、甘香交織的味覺體驗；「鮑魚剝皮辣椒雞小米粥」將鮮美鮑魚、微辛剝皮辣椒搭配米粥，並佐以酥脆油條、香濃 XO 醬及滷小鮑魚肝，讓每一口都兼具層次。甜點「栗子蒙布朗」更使用當季栗子鮮奶油環繞栗子香緹與黑糖海綿蛋糕，每口皆是暖甜栗香。

星宇航空指出，本季也與台灣精品優格品牌「馬修嚴選」合作，將「無添加」純粹美味的理念延伸至高空餐飲體驗，考量乳糖不耐症旅客的需求，於頭等艙與商務艙引進職人燕麥奶品牌「OATSIDE」。而廣受日本航線旅客歡迎的PRESS BUTTER SAND也開發全新「焦糖奶油夾心餅乾配上宇治抹茶與北海道紅豆」的機上限定口味。

星宇航空說明，素食餐點部分，「鈺善閣」致力於將養生料理藝術化，堅持使用天然食材、無人工素料，融合東方禪意與西方美學，依台灣四季旬食精心設計懷石套餐，並以多年經驗琢磨出口感與層次。合作的餐點將供應於大部分台北出發航線的全艙等，享用一般餐的旅客，於飛往美國航線全艙等及日本線豪經艙，亦可透過網路預選。

頭等艙、商務艙前菜，鈺善閣以椪柑、酪梨與蒟蒻等時令蔬果搭配酸甜火龍果醬汁創作「果漾繽紛圓舞曲」；豪經艙則是鮮脆可口菠菜製成的「流金菠菜捲」，經濟艙利用鳳梨及薑末調味重新詮釋「晶翠龍鬚菜」。主菜則是將店內招牌「麻香猴頭菇彩蔬鈺膳」搬上高空，彈嫩扎實的猴頭菇搭配粒粒分明的花蓮芋香米，完整呈現台灣在地食材的新鮮滋味。長程航線餐間點心更推出創意十足的「菲力猴菇排漢堡」，外層酥香、內裡多汁，帶來令人驚喜的口感衝擊與味覺樂趣。

星宇航空與連續五年榮獲《米其林指南》餐盤推薦的素食品牌「鈺善閣」合作，頭等艙及商務艙主菜「麻香猴頭菇彩蔬鈺膳」，完整呈現台灣在地食材的新鮮滋味。圖／星宇航空提供
星宇航空將於2025年10月1日推出新一季菜單，東南亞商務艙「鮑魚剝皮辣椒雞小米粥」融合鮑魚的鮮美與剝皮辣椒的微辛，每一口都兼具層次、香氣與口感衝擊。圖／星宇航空提供
「鈺善閣」推出頭等艙及商務艙長程航線餐間點心「菲力猴菇排漢堡」。圖／星宇航空提供
