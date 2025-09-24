2025高雄羽球大師賽 VICTOR首度攜手日本IP「胡子碰碰OHIGE no PON」多款獨家周邊限量登場

快訊

聯合新聞網／ 有你共創
2025 VICTOR 高雄羽球大師賽與胡子碰碰OHIGE no PON 聯名推出羽球主題系列商品。圖／有你共創提供
2025 VICTOR 高雄羽球大師賽與胡子碰碰OHIGE no PON 聯名推出羽球主題系列商品。圖／有你共創提供

羽球界年度盛事「2025 VICTOR 高雄羽球大師賽」首度與日本知名 IP「胡子碰碰OHIGE no PON」跨界聯名，共同推出聯名T恤、運動毛巾、球拍保護袋等多款限量周邊商品，9 月 23 日至 28 日於賽事現場，獨家推出金屬吊飾扭蛋機及羽毛球互動遊戲區，邀請球迷與「胡子碰碰OHIGE no PON」粉絲們共襄盛舉。

VICTOR 高雄羽球大師賽邁入第三屆，本屆特別攜手有你共創數位旗下知名 IP「胡子碰碰OHIGE no PON」，推出一系列賽事聯名周邊商品。有著圓滾滾黃色身體、戴著橘色畫家帽，留著招牌鬍子的「胡子碰碰OHIGE no PON」，出自有你共創旗下日本創作者金澤信之筆，在日本、台灣、泰國等地擁有超高人氣。此次金澤信特別為「2025 VICTOR 高雄羽球大師賽」繪製一系列以羽球為主題的限定圖像，胡子碰碰展現撲球、完賽滿足躺在球場等動作，同時也與本屆會場高雄巨蛋體育館「合影」推出多款實用又具有紀念價值的周邊商品。

2025 VICTOR 高雄羽球大師賽與胡子碰碰OHIGE no PON 聯名推出羽球主題系列商品。圖／有你共創提供
2025 VICTOR 高雄羽球大師賽與胡子碰碰OHIGE no PON 聯名推出羽球主題系列商品。圖／有你共創提供

本屆高雄羽球大師賽一共推出 6 樣獨家周邊商品，有每年賽事都會推出的聯名T恤、專為球迷打造實用周邊，如運動毛巾、球拍保護袋，還有上班族必備滑鼠墊，背景圖案設計成羽球場地，讓你在辦公室也能擁有好心情。這次還特別推出玩偶吊飾，胡子碰碰直接變身成羽毛球，掛在背包帶出門超吸睛。以上品項在 VICTOR 全台 A 級點以上經銷商、網路商城（MOMO、PChome）VICTOR 品牌旗艦館皆有販售，數量有限，售完為止。

2025 VICTOR 高雄羽球大師賽 9 月 23 日至 28 日在高雄巨蛋體育館盛大登場，現場還有羽毛球互動遊戲區，完成活動就有機會獲得胡子碰碰獨家聯名貼紙，球迷朋友們千萬不要錯過，一起與「胡子碰碰OHIGE no PON」為選手們加油。

