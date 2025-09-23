iOS 26.1開發者Beta版今釋出 繁體中文版Apple Intelligence搶先體驗

Apple今早釋出最新的iOS 26.1開發者Beta版，最大亮點正是Apple Intelligence新增對繁體中文的支援，其應用橫跨iPhone、Apple Watch、iPad、Mac與Vision Pro，這也意味著在不久之後即將正式開放所有台灣使用者更新，繁體中文用戶終於能夠全面使用書寫工具、Genmoji、影像樂園、清除與視覺智慧等功能，同時享受iOS 26新加入的即時翻譯、智慧捷徑等便利體驗。

隨著本次Beta版本釋出，蘋果新增支援包含繁體中文在內的8個新語言，符合開發者資格的用戶，只要將Siri語言設定為繁體中文，便可開始體驗。Apple自研模型的設計將隱私保護作為核心，用戶在日常使用各種AI應用服務的同時，也能保持隱私安全。

大部分人最常使用的，應該會是「書寫工具」，可在任何可輸入文字的App中使用，像是郵件、備忘錄等，可用語音指令描述想修改的文字內容，例如撰寫信件時，僅需輸入「更友善」、「更精簡」或「更具有熱忱」等指令，書寫工具便能自動優化語氣。這項功能內建於作業系統核心，不僅適用於Apple自家App，也適用第三方應用程式。對繁體中文用戶而言，這意味著日常溝通與專業書寫的門檻大幅降低。

而全新引入的「視覺智慧」則是跨App體驗的亮點，長按「相機控制」按鈕或截圖時，即可快速喚出視覺智慧功能，針對圖片中的物品一鍵透過Google搜尋或是對ChatGPT提出疑問，甚至可串連其他整合的電商平台App。系統也能自動識別畫面中的文字與物件，例如活動海報的日期與地點，並提供一鍵新增至行事曆的選項。整個操作流程就融合在現有的拍照、截圖使用習慣中，讓影像識別不再是單一功能，而是日常操作的延伸。

iOS 26.1另一大焦點當然是大家期待的「即時翻譯」，Apple將其深度整合至訊息、電話、FaceTime，並可透過支援的AirPods帶來更低干擾的使用體驗，不只是面對面交談，通話溝通，當用戶接收到不同語言的簡訊，系統也會自動提示翻譯並同時顯示雙語內容，跨語言溝通變得更直覺、簡單，這項功能對於跨國工作與旅遊場景尤其實用。

語音助理Siri也因Apple Intelligence而全面進化，能更準確處理不流暢的口語指令，使用者即使語句不完整或有贅字，Siri仍能正確辨識。此外，Siri還能在取得使用者許可後，存取ChatGPT協助完成更複雜的需求。預設情況下用戶不需登入ChatGPT帳號即可使用此功能，Apple亦保證過程中不會儲存個人資訊，IP位置將被模糊化，但若串聯至付費帳戶，則會依循OpenAI的隱私政策。

不僅如此，Apple Intelligence也強化了捷徑功能使其更自動化，且指令可跨Mac、iPhone與iPad都能無縫運行，成為工作流程的重要助手。開發者則能免費存取Apple Intelligence的基礎模型架構，打造專屬AI體驗，同時維持隱私保護標準，進一步擴展生態系的多樣性。

在影像處理方面，iOS 26.1也將多項實用與充滿樂趣的小工具再升級。照片清除功能透過更多模型的幫忙，讓修圖更自然不留痕跡。影像樂園能生成動畫、插畫或塗鴉風格的圖像，甚至從照片庫中提取人物，自訂外觀、衣著與配件，快速打造個人化影像。Genmoji功能更可根據提示詞即時生成獨一無二的emoji，並一鍵送至iMessage，讓訊息對話更有樂趣。

但要特別注意的是，目前仍有部分功能尚未支援繁體中文，例如訂單追蹤與健身夥伴功能目前僅支援英文。另外，iOS 26.1開發者Beta版目前除了限定符合開發者資格的用戶更新體驗之外，實際功能體驗可能也與稍後推出的正式版有所差異，建議一般使用者再等等。 iOS 26.1開發者Beta版今釋出，最大亮點正是Apple Intelligence新增對繁體中文的支援。記者黃筱晴／攝影

