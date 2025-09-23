聽新聞
0:00 / 0:00
緊急喊卡！現場販售爆民眾漏夜搶排蛋黃酥 陳耀訓·麵包埠：明起終止
被譽為「蛋黃酥界愛馬仕」、每年都一顆難求的陳耀訓蛋黃酥，今年原本有提供每日限量現場購買，不料卻造成民眾漏夜排隊搶購的亂象，對此，陳耀訓·麵包埠稍早在官方臉書發出緊急聲明，「現場販售部份從9月24日起終止」，並針對排隊影響社區安寧部分，向街坊鄰居致上誠摯的歉意。
陳耀訓·麵包埠在8月底時，曾在粉專中公告每天下午13：00時，「師傅會依據當日訂單包裝進度，確認是否有多餘數量可釋出至門市現場，但也可能當天完全沒有貨。」，此舉引發民眾到場搶排，甚至影響居民安寧。
因此陳耀訓·麵包埠發出三點聲明，包含：
一、全面配合警方執行公權力，共同維護社區安寧。
二、拒絕銷售蛋黃酥予妨害公共秩序與安寧之人士。
三、現場販售部份從9月24日起終止。另於9月24日12:00於拓元售票系統二次加開。此次釋出加開，限本檔期未購買者或未購買滿8盒者。其餘購買注意事項，請參考拓元售票系統預購網頁。
對此，不少網友也留言表達支持，「贊成！排隊真的擾民」、「拜託每年都不要排隊！」。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙降臨班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」
▪️樺加沙颱風漸遠離 氣象署：「這些縣市」超大豪雨下到晚上
▪️最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言