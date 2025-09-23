緊急喊卡！現場販售爆民眾漏夜搶排蛋黃酥 陳耀訓·麵包埠：明起終止

被譽為「蛋黃酥界愛馬仕」、每年都一顆難求的陳耀訓蛋黃酥，今年原本有提供每日限量現場購買，不料卻造成民眾漏夜排隊搶購的亂象，對此，陳耀訓·麵包埠稍早在官方臉書發出緊急聲明，「現場販售部份從9月24日起終止」，並針對排隊影響社區安寧部分，向街坊鄰居致上誠摯的歉意。

陳耀訓·麵包埠在8月底時，曾在粉專中公告每天下午13：00時，「師傅會依據當日訂單包裝進度，確認是否有多餘數量可釋出至門市現場，但也可能當天完全沒有貨。」，此舉引發民眾到場搶排，甚至影響居民安寧。

因此陳耀訓·麵包埠發出三點聲明，包含：

一、全面配合警方執行公權力，共同維護社區安寧。 二、拒絕銷售蛋黃酥予妨害公共秩序與安寧之人士。 三、現場販售部份從9月24日起終止。另於9月24日12:00於拓元售票系統二次加開。此次釋出加開，限本檔期未購買者或未購買滿8盒者。其餘購買注意事項，請參考拓元售票系統預購網頁。

對此，不少網友也留言表達支持，「贊成！排隊真的擾民」、「拜託每年都不要排隊！」。 陳耀訓·麵包埠9月24日起暫停現場販售蛋黃酥。圖/摘自陳耀訓·麵包埠FB

