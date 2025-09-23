i-dle雨琦生日快樂！精選10句「終結內耗語錄」必讀 一起為自己驕傲

韓國女團i-dle成員雨琦9月23日生日快樂！

雨琦總是散發「大女主」特質，個性活潑開朗又率真，並且勇於主動結交朋友，在演藝圈人緣極佳，除了女團偶像的身分之外，各種代言、綜藝節目都有精彩表現，正如她所說的，她正在努力綻放自專屬的魅力與特質。

正能量滿滿的雨琦也常分享勵志金句，為自己與粉絲終結內耗 ，一起勇敢地大步朝夢想邁進！來看看她的10句精選語錄吧！

●精選i-dle雨琦10句「終結內耗語錄」

１．「與其糾結為什麼會這樣，不如去想它教會我們什麼。」—i-dle雨琦

２．「我是一個內心強大的人，但我也開始接受：光明與脆弱都屬於我自己。」—i-dle雨琦

３．「人生沒有盡頭，學習本身和年齡無關，是可以永遠做的事。」—i-dle雨琦

４．「不要太在乎自己的長相，因為能力不會寫在臉上。」—i-dle雨琦

５．「學會接受這個世界的不公平，不是你不好，可能是你還不夠好，還需要更努力，你需要用真正的實力說話。」—i-dle雨琦

６．「每個人都未來可期，不要輕易小看任何一個人，也不要輕易判斷別人的好與壞，因為他們可能在默默努力，總有一天會發光。」—i-dle雨琦

７．「每個人都有自己的想法，也有表達自己個性和魅力的自由，不應該掩蓋自己。」—i-dle雨琦

８．「人生中有太多不如意，就把它當作更加努力的動力。」—i-dle雨琦

９．「永遠不要停止追尋夢想，不論經歷多少困難，都要向前看，過去的就過去了，我們都有機會改變自己的生活。」—i-dle雨琦

１０．「請不用太在意他人，以自己的標準去生活，人生並沒有標準答案。」—i-dle雨琦 圖／翻攝自IG @yuqisong.923 圖／翻攝自IG @yuqisong.923 圖／翻攝自IG @yuqisong.923 圖／翻攝自IG @yuqisong.923 圖／翻攝自IG @yuqisong.923 圖／翻攝自IG @yuqisong.923 圖／翻攝自IG @yuqisong.923 圖／翻攝自IG @yuqisong.923 圖／翻攝自IG @yuqisong.923

商品推薦