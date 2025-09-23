快訊

i-dle雨琦生日快樂！精選10句「終結內耗語錄」必讀 一起為自己驕傲

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923

韓國女團i-dle成員雨琦9月23日生日快樂！

雨琦總是散發「大女主」特質，個性活潑開朗又率真，並且勇於主動結交朋友，在演藝圈人緣極佳，除了女團偶像的身分之外，各種代言、綜藝節目都有精彩表現，正如她所說的，她正在努力綻放自專屬的魅力與特質。

正能量滿滿的雨琦也常分享勵志金句，為自己與粉絲終結內耗 ，一起勇敢地大步朝夢想邁進！來看看她的10句精選語錄吧！

●精選i-dle雨琦10句「終結內耗語錄」

１．「與其糾結為什麼會這樣，不如去想它教會我們什麼。」—i-dle雨琦

２．「我是一個內心強大的人，但我也開始接受：光明與脆弱都屬於我自己。」—i-dle雨琦

３．「人生沒有盡頭，學習本身和年齡無關，是可以永遠做的事。」—i-dle雨琦

４．「不要太在乎自己的長相，因為能力不會寫在臉上。」—i-dle雨琦

５．「學會接受這個世界的不公平，不是你不好，可能是你還不夠好，還需要更努力，你需要用真正的實力說話。」—i-dle雨琦

６．「每個人都未來可期，不要輕易小看任何一個人，也不要輕易判斷別人的好與壞，因為他們可能在默默努力，總有一天會發光。」—i-dle雨琦

７．「每個人都有自己的想法，也有表達自己個性和魅力的自由，不應該掩蓋自己。」—i-dle雨琦

８．「人生中有太多不如意，就把它當作更加努力的動力。」—i-dle雨琦

９．「永遠不要停止追尋夢想，不論經歷多少困難，都要向前看，過去的就過去了，我們都有機會改變自己的生活。」—i-dle雨琦

１０．「請不用太在意他人，以自己的標準去生活，人生並沒有標準答案。」—i-dle雨琦

圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923
圖／翻攝自IG @yuqisong.923

金句 魅力

獨／甫獲頒500盤持續創新獎！一代名廚、嘉林餐旅中餐總監謝文驚傳病逝

一代粵菜名廚、嘉林餐旅集團中餐廚藝總監謝文，驚傳昨日在香港病逝。消息傳回台北餐飲圈，引發業界震撼與無限追思。尤其昨日舉行...

遠傳共同主辦「2025李聖傑One Day直到那一天世界巡迴演唱會台北站」

遠傳friDay影音今年邁入第10年，並連續3年蟬聯本土OTT付費訂閱第一名，今年更積極拓展娛樂版圖，從線上到線下、數位...

高鐵「至尊雙翼型」內裝23項新亮點曝光 全車可充電、行李架寬度加深

台灣高鐵與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車組採購契約，新車型號確定將命名為「N700ST」，與現運行列車相比更新幅度...

iOS 26.1開發者Beta版今釋出 繁體中文版Apple Intelligence搶先體驗

Apple今早釋出最新的iOS 26.1開發者Beta版，最大亮點正是Apple Intelligence新增對繁體中文...

緊急喊卡！現場販售爆民眾漏夜搶排蛋黃酥 陳耀訓·麵包埠：明起終止

每年都「一顆難求」的陳耀訓蛋黃酥，今年原本有提供每日限量現場購買，不料卻造成民眾漏夜排隊搶購的亂象，對此，陳耀訓·麵包埠...

i-dle雨琦生日快樂！精選10句「終結內耗語錄」必讀 一起為自己驕傲

韓國女團i-dle成員雨琦9月23日生日快樂！

