滷肉飯王者對決 雲林祭9萬元獎金、千碗滷肉飯免費品嚐
為行銷在地米食、豬肉及醬油，雲林縣府將舉辦「2025雲林神級滷肉飯爭霸賽」，即日起至10月8日開放報名，今年有「專業店家組」及「民間個人組」兩大賽事，總獎金9萬元，比賽成果將於12月6日在古坑綠色隧道雲林滷肉飯節活動中展現，當天提供1500碗滷肉飯免費品嘗。
雲林滷肉飯節邁入第5年，其中重頭戲神級滷肉飯爭霸賽今起至10月8日開放報名，縣府農業處長魏勝德表示，滷肉飯最重要的3元素「米、肉、醬」，雲林都有生產，因此雲林滷肉飯極具代表性，且雲林飼養153萬頭豬，豬肉零瘦肉精，吃滷肉飯到雲林最正統。
今年神級滷肉飯爭霸賽設有專業店家組、民間個人組，並以創意配菜為主題，廣邀各地料理高手使用雲林在地優質米、豬肉及醬油製作美味的滷肉飯，並運用在地食材做出創意滷肉飯配菜，總獎金9萬元，，比賽成果將於12月6日在古坑綠色隧道雲林滷肉飯節活動中展現，當天提供1500碗滷肉飯免費品嘗。
今天活動宣傳記者會上，縣長張麗善與主廚張秋永當場示範滷肉飯料理，張麗善說，雲林是台灣糧倉，也是最大畜產、蔬果中心，生產的醬油全國知名，雲林滷肉飯節今年邁入第5年，已打出一定口碑，也帶動周邊農產品通路，民眾到雲林一定要吃一碗雲林在地的滷肉飯，感受簡單的幸福。
🌀颱風最新動態
▪️整理包／花東全縣、高屏宜部分停班課！樺加沙來襲 全台颱風假一覽
▪️Flightradar24也驚嘆！強颱樺加沙降臨班機全閃避 僅它強勢穿越「擦過颱風眼」
▪️樺加沙颱風漸遠離 氣象署：「這些縣市」超大豪雨下到晚上
▪️最新風雨預測出爐！ 明天5縣市風雨達停班課標準
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言