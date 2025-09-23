滷肉飯王者對決 雲林祭9萬元獎金、千碗滷肉飯免費品嚐

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
為行銷在地米食、豬肉及醬油，雲林縣府將舉辦「2025雲林神級滷肉飯爭霸賽」。記者陳雅玲／攝影
為行銷在地米食、豬肉及醬油，雲林縣府將舉辦「2025雲林神級滷肉飯爭霸賽」。記者陳雅玲／攝影

為行銷在地米食、豬肉及醬油，雲林縣府將舉辦「2025雲林神級滷肉飯爭霸賽」，即日起至10月8日開放報名，今年有「專業店家組」及「民間個人組」兩大賽事，總獎金9萬元，比賽成果將於12月6日在古坑綠色隧道雲林滷肉飯節活動中展現，當天提供1500碗滷肉飯免費品嘗。

雲林滷肉飯節邁入第5年，其中重頭戲神級滷肉飯爭霸賽今起至10月8日開放報名，縣府農業處長魏勝德表示，滷肉飯最重要的3元素「米、肉、醬」，雲林都有生產，因此雲林滷肉飯極具代表性，且雲林飼養153萬頭豬，豬肉零瘦肉精，吃滷肉飯到雲林最正統。

今年神級滷肉飯爭霸賽設有專業店家組、民間個人組，並以創意配菜為主題，廣邀各地料理高手使用雲林在地優質米、豬肉及醬油製作美味的滷肉飯，並運用在地食材做出創意滷肉飯配菜，總獎金9萬元，，比賽成果將於12月6日在古坑綠色隧道雲林滷肉飯節活動中展現，當天提供1500碗滷肉飯免費品嘗。

今天活動宣傳記者會上，縣長張麗善與主廚張秋永當場示範滷肉飯料理，張麗善說，雲林是台灣糧倉，也是最大畜產、蔬果中心，生產的醬油全國知名，雲林滷肉飯節今年邁入第5年，已打出一定口碑，也帶動周邊農產品通路，民眾到雲林一定要吃一碗雲林在地的滷肉飯，感受簡單的幸福。

為行銷在地米食、豬肉及醬油，雲林縣府將舉辦「2025雲林神級滷肉飯爭霸賽」。記者陳雅玲／攝影
為行銷在地米食、豬肉及醬油，雲林縣府將舉辦「2025雲林神級滷肉飯爭霸賽」，雲林縣長張麗善（左）示範滷肉飯料理。記者陳雅玲／攝影
為行銷在地米食、豬肉及醬油，雲林縣府將舉辦「2025雲林神級滷肉飯爭霸賽」，即日起至10月8日開放報名。記者陳雅玲／攝影
