500盤2025／從永續海產到在地食材！台北福華「蓬萊邨」獲永續風範獎

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台北福華大飯店「蓬萊邨台菜餐廳」成功拿下「永續風範獎」。台北福華大飯店總經理金培忠（右）、蓬萊邨主廚陳冠閔（中）共同登台領獎。圖／500輯攝影團隊提供
第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎。其中符合當今國際餐飲趨勢、著重永續發展的「永續風範獎」，由台北福華大飯店「蓬萊邨台菜餐廳」成功拿下。

蓬萊邨自1984年開業至今，堅持採用本地有機及永續食材，減少餐廳碳足跡與食物浪費，成為推動台灣永續餐飲的重要範例。台北福華大飯店總經理金培忠登台領獎時表示，蓬萊邨的起點源自創辦人夫人最喜愛的「金針花排骨湯」，這份對台菜的熱愛，成為蓬萊邨四十多年來的信念。一路走來，師傅們創新台灣料理，今年更積極導入永續理念，嚴選在地食材、減少浪費，讓每一道菜餚傳遞風味，也承載對地球的責任。這份榮耀是鼓勵也是肯定，蓬萊邨將持續以永續、謹慎，把最真摯的台灣味帶向世界。

蓬萊邨以經典的台味料理為基礎，始終以「傳承台菜、發揚台灣味」為使命，提供軟煎溜肉、煎菜圃蛋、乾煎豬肝、鳳眼瓜仔肉等特色菜餚，本屆500盤也憑「乾煎豬肝」獲得評審青睞，近期更計畫重現1923年時任皇太子的日本裕仁天皇來台時，當時所品嚐的「天皇御宴」。蓬萊邨主廚陳冠閔表示，40多年以來，蓬萊邨一直維持著傳統菜色並且進行經驗傳承與創新，很榮幸今年能夠得到500盤的肯定。

針對蓬萊邨獲得「永續風範獎」的殊榮，台北福華大飯店行銷公關副協理許維真也表示，近年福華有跟澎湖、馬祖、金門等當地政府進行食材合作，配合運用麵線、紅糟、永續養殖海鮮等食材，同時也選用屏東監獄醬油、嘉義花生、台東五香醋等在地食材，為貴賓呈現真正的台灣味。接下來蓬萊邨從使用高級食材的天皇御宴，一直到台灣小吃點心，都會朝著永續目標持續努力，希望世世代代的消費者都能前來蓬萊邨用餐。

