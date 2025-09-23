南韓知名大胃王文福姬逛台南美食街 Boki大呼過癮

台南南市觀光旅遊局拓展國際觀光市場，今迎來韓國知名大胃王YouTuber「Eat with Boki（文福姬）」。Boki擁有超過1070萬訂閱者，是韓國極具影響力的吃播KOL，首度踏上台南，除向全球粉絲展現府城美食魅力，也與市長黃偉哲探訪全台最美古蹟市場西市場，向全世界介紹台南小吃。

黃偉哲表示，2024年韓國來台旅客近101萬，是來台旅客前三大市場，今年第一季韓國旅客來台南住宿比去年同期成長50.21%，顯示台南深受韓國旅客喜愛。台南為美食之都，深受國內外旅客喜愛，邀請Boki到訪，希望藉由她的國際影響力，將台南獨特的美食魅力傳遞給更多韓國及全球觀眾，吸引更多旅客走進台南。也期待透過YouTuber合作，進一步提升台南在國際舞台的能見度。

觀旅局長林國華說，請Boki來台南體驗在地小吃的3天行程，前往安平、國華街及永樂市場等地品嘗在地特色美食及冰品，並造訪米其林必比登推薦餐廳「阿星鹹粥」，品嘗虱目魚佳餚，讓Boki大呼過癮。

市府團隊精心準備芒果乾、柚子乾，以及近幾年廣受韓國民眾歡迎的台南特別版泡芙「媽祖賜芙」、在地咖啡品牌東山咖啡和台灣特色茄芷袋，讓她帶回屬於台南的美好記憶，期望透過Boki的分享，可以有效向東北亞推廣台南的特色美食。

觀旅局指出。未來也將推出更多元、精彩的旅遊活動，誠摯邀請海內外旅客走進台南，細細體驗府城風華。最新景點與活動資訊，請上「台南旅遊網」查詢。 台南市長黃偉哲與BOKI在永和香餅舖品嘗美食。圖／南市觀旅局提供

商品推薦