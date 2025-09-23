快訊

500盤2025／「新光三越饕客獎」夜上海 10年人氣不減、高階餐飲指標

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
新光三越台北信義新天地A4店長湯雅楓（圖右）頒發「新光三越饕客獎」給「夜上海」營運部經理莊懷堉。圖／500輯攝影團隊提供

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。

頒發「新光三越饕客獎」的新光三越台北信義新天地A4店長湯雅楓表示，500盤以台灣人的觀點出發，記錄大家熟悉的好滋味，新光三越除了引進國際知名的品牌之外，也全力支持台灣在地的好味道，希望每位消費者來用餐的時候都可以留下每一刻珍貴的回憶。

獲頒「新光三越饕客獎」的「夜上海」源自香港的米其林一星餐廳，從2015年進駐新光三越台北信義新天地A4至今已邁入第10年，以蘇、浙、滬菜為主軸，片皮鴨、片皮鵝更是一絕，內裝由國際設計師季裕堂打造，不僅創造了有如十里洋場的氛圍，也成為饕客心目中無法取代的地位，是新光三越高階餐飲指標。

新光三越台北信義新天地A4店長湯雅楓表示，新光三越除了引進國際知名的品牌之外，也全力支持台灣在地的好味道，希望消費者來用餐時都能留下珍貴回憶。圖／500輯攝影團隊提供

新光三越始終秉持「顧客至上、真心誠意」的經營理念，深知唯有透過貼心溫暖的服務，才能累積長久的信任與黏著度，因此將於10月1日起全面提升會員制度，規劃「金卡會員」級別，凡單月累積消費達60萬元或於銀卡效期內消費60萬元，即可升等為金卡會員，享受6大禮遇，包括：首創一對一專屬服務顧問！從新品推薦到禮品購買，專人專責全方位服務、專屬金卡貴賓廳！每日享1小時休憩時光，搭配迎賓飲品與專屬時尚刊物《SKM Media》，讓購物之旅化身紓壓的悠閒片刻、攜手570大品牌推專場活動／限定夯品搶先買／獨享菜色、生日限定好禮！點數2倍送／新光影城／skm online等優惠、享消費點數1.5倍送、享每月免費停車4次4小時，享當日停車折抵最高6小時。

透過「金卡會員」制度，期望讓會員與新光三越接觸的每個時刻都能感受到最溫暖的關懷，同時亦將持續攜手品牌夥伴，為會員帶來更多專屬活動與獨家回饋。

新光三越會員制度全面升級，金卡會員10月1日起新登場。圖／新光三越提供

