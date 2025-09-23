高鐵「至尊雙翼型」內裝23項新亮點曝光 全車可充電、行李架寬度加深

台灣高鐵與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車組採購契約，新車型號確定將命名為「N700ST」，與現運行列車相比更新幅度大幅增加，台灣高鐵繼昨天公布新車效能後，今天再公開標準及商務車廂、車道設備等23項亮點，未來全車皆可充電、可放行李更多。

台灣高鐵新世代列車「N700ST」，以日本行駛於東京到九州的新款車型「N700S」為參考系統，是目前最先進、環保的車型。高鐵董事長史哲表示，第1輛新車將於2027年下半年上路，後續每2至3個月增加新車，2028年底全數上線，增加服務效率和班次，記者也實際前往日本東海道，山陽新幹線，體驗未來新車將有的設備。

新車23個亮點包含緩降餐桌、座椅掛鉤、緩降掛衣、出風口循環、窗戶較小但可減低噪音、座椅充電、頭上行李架較深、車廂內到站燈光提醒、行李放置區增加，提升置物空間利用率、側邊間接燈光，到站時會較亮，全彩液晶螢幕顯示雙層資訊。

新世代列車「N700ST」標準車廂與商務車廂的不同在於，標準車廂座椅顏色將從過去的青綠色，變成明亮青色調，座椅改為下沉式座椅；商務車廂座椅則為下沉「包覆式」座椅，並增加閱讀燈、側面桌板、加大腳踏板，而座椅顏色則從過去的紫色變成沈穩褐色調。

通道及其他設備部分，新車增加車門到站提醒燈、廁所全免治馬桶、獨立式洗手台、通道門改成感應門，不用手動按鈕即可通過，緊急按鈕新增CCTV等。

高鐵進一步說明，針對標準車廂內裝，其牆面與車廂門採用灰、銀色二色設計，藉由明亮色彩展現空間活力，地板則選用不規則的圖案，為標準車廂塑造兼具親和力與現代感的空間；下沉式座椅的椅背及椅面採連動設計，當旅客向後仰躺時，座墊會同步向下微沉，乘坐感覺更加舒適。

椅套設計則延續700T 配色，材質採用柔軟舒適的絨布，圖案則以多樣的幾何圖形互相搭配，形成多層次圖像，藉以連結高鐵品牌，傳達穩定可靠，並富有動能及行動力的設計意涵。

商務車廂部分，商務車廂使用較為沉穩的配色，另以米色與金色做為牆面與車廂門的顏色，地毯則選用黑白灰交織的紋理面料。座椅為包覆式座椅，其設計讓座椅後傾時椅背及椅面形成最佳角度，降低對大腿的壓迫感；椅背增設護腰墊，提供腰部支撐，旅客長時間乘坐也能維持舒適感受；新增的閱讀燈，從原先頭頂上方的方向改到座椅頭枕側面，讓光線更加集中，照射範圍更廣。

商務車廂其他設備更新，還包含座椅前方腳踏板面積加大；椅背餐桌採用可延伸式設計，並於扶手內增設側面收納式小型餐桌盤，讓旅客工作、用餐更方便。

車道及車廂其他設備的更新，像是位於通道門上方的車廂內部資訊顯示器，採用LCD全彩顯示面板，讓各種資訊辨識度更高，同時提供超廣域視角，讓車廂內各個位置的旅客都能清楚閱讀車次、即將抵達車站、車門開啟方向等訊息；顯示面板增大後可顯示上、下雙層資訊，並適度放大字型。

車廂內燈光採用LED間接照明，天花板經過特殊設計，更容易反射燈光，使車廂內亮度均勻、溫和；此外，列車快到站時，座位上方行李架燈光會加大亮度，提醒旅客拿取行李架上物品；行李放置區部分，全車共計設置24座大型行李放置區及3座窄版行李區，採每車廂均有雙層及單層行李架設計，旅客可依行李尺寸放置，提升置物空間利用率。 台灣高鐵N700ST列車商務車廂座椅則為下沉「包覆式」座椅，並增加閱讀燈、側面桌板、加大腳踏板，而座椅顏色則從過去的紫色變成沈穩褐色調。記者胡瑞玲／攝影 台灣高鐵新世代列車「N700ST」，未來位於通道門上方的車廂內部資訊顯示器，採用LCD全彩顯示面板，讓各種資訊辨識度更高。記者胡瑞玲／攝影 台灣高鐵N700ST列車標準車廂示意圖。圖／台灣高鐵公司提供 行李放置區部分，全車共計設置24座大型行李放置區及3座窄版行李區，採每車廂均有雙層及單層行李架設計，旅客可依行李尺寸放置，提升置物空間利用率。記者胡瑞玲／攝影 台灣高鐵N700ST列車標準車廂座椅顏色將從過去的青綠色，變成明亮青色調，座椅改為下沉式座椅。記者胡瑞玲／攝影 台灣高鐵N700ST列車商務車廂示意圖。圖／台灣高鐵公司提供 台灣高鐵N700ST列車商務車廂示意圖。圖／台灣高鐵公司提供 台灣高鐵新世代列車「N700ST」，以日本行駛於東京到九州的新款車型「N700S」（圖）為參考系統，是目前最先進、環保的車型。記者胡瑞玲／攝影 台灣高鐵N700ST列車商務車廂座椅則為下沉「包覆式」座椅，並增加閱讀燈、側面桌板、加大腳踏板，而座椅顏色則從過去的紫色變成沈穩褐色調。記者胡瑞玲／攝影 台灣高鐵N700ST列車標準車廂座椅顏色將從過去的青綠色，變成明亮青色調，座椅改為下沉式座椅。記者胡瑞玲／攝影 台灣高鐵N700ST列車，未來全車不管標準車廂或商務車廂都可充電。記者胡瑞玲／攝影 台灣高鐵N700ST列車，未來全車不管標準車廂或商務車廂都可充電。記者胡瑞玲／攝影

