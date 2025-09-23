快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

歡慶中秋 越捷推數十萬張0元機票限時3天開搶

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
歡慶中秋，越捷推數十萬張0元機票限時3天開搶。圖／越捷提供
歡慶中秋，越捷推數十萬張0元機票限時3天開搶。圖／越捷提供

越捷航空歡慶中秋佳節，限時推出超值促銷活動，釋出數十萬張國際航線Eco經濟艙優惠機票，單程票價自新台幣0元起（未含稅金與其他費用）。此次優惠活動自 2025 年 9 月 24 日至 26 日限時三天開放，適用於2025年10月20日至2026年5月27日之間的航班（部分航線設有不適用日期，詳情請參閱官網）。旅客可透過官方網站www.vietjetair.com或Vietjet Air官方APP立即購票。

除節慶優惠外，越捷航空每月2日及20日亦提供商務艙與SkyBoss艙最高八折優惠，並加碼「雙日限定」多重驚喜，讓旅客盡享奢華飛行體驗。

台灣旅客可自台北、台中及高雄搭乘越捷直飛河內、胡志明市與富國島，再延伸銜接越南各大城市及亞太熱門據點。

延伸閱讀

「0元機票」明天開搶！ 越捷航空「北中南出發」都有　直飛河內、富國島爽玩到明年

苗栗文旦柚 甜美迎中秋

拿坡里披薩買大送大、三商炸雞買1送1！必勝客煙燻起司火山餅皮上桌

豐邑集團迎中秋攜手台中社區深耕公益 捐血再抽喜來登住宿券

相關新聞

獨／甫獲頒500盤持續創新獎！一代名廚、嘉林餐旅中餐總監謝文驚傳病逝

一代粵菜名廚、嘉林餐旅集團中餐廚藝總監謝文，驚傳昨日在香港病逝。消息傳回台北餐飲圈，引發業界震撼與無限追思。尤其昨日舉行...

遠傳共同主辦「2025李聖傑One Day直到那一天世界巡迴演唱會台北站」

遠傳friDay影音今年邁入第10年，並連續3年蟬聯本土OTT付費訂閱第一名，今年更積極拓展娛樂版圖，從線上到線下、數位...

高鐵「至尊雙翼型」內裝23項新亮點曝光 全車可充電、行李架寬度加深

台灣高鐵與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車組採購契約，新車型號確定將命名為「N700ST」，與現運行列車相比更新幅度...

滷肉飯王者對決 雲林祭9萬元獎金、千碗滷肉飯免費品嚐

為行銷在地米食、豬肉及醬油，雲林縣府將舉辦「2025雲林神級滷肉飯爭霸賽」，即日起至10月8日開放報名，今年有「專業店家...

500盤2025／從永續海產到在地食材！台北福華「蓬萊邨」獲永續風範獎

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、...

南韓知名大胃王文福姬逛台南美食街 Boki大呼過癮

台南南市觀光旅遊局拓展國際觀光市場，今迎來韓國知名大胃王YouTuber「Eat with Boki（文福姬）」。Bok...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。